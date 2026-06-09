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14:21, 9 июня 2026Наука и техника

«Горб» на российском Су-34 объяснили

Бомбардировщики Су-34 получили горб для спутниковой связи
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Фронтовые бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России получили необычный «горб», который может быть элементом системы спутниковой связи. Новую деталь самолета объяснил Telegram-канал «Военная хроника».

В публикации обратили внимание на кадры Минобороны России, демонстрирующие боевую работу Су-34 в ходе специальной военной операции (СВО). За кабиной самолета можно заметить выступающий элемент. Канал допустил, что он необходим для спутниковой связи.

«Точных сведений о том, кто выступает поставщиком услуг, нет. По версии зарубежной стороны, им может являться отечественная аэрокосмическая компания "Бюро-1440"», — говорится в сообщении.

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Как пишет канал, появление спутниковых терминалов на Су-34 существенно увеличит точность работы оперативно-тактической авиации.

Ранее в июне появились снимки российских Су-34 с подвесными разведывательными контейнерами УКР-РТ «Сыч».

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