Надгробие весом более 300 килограммов упало на мужчину

В США 318-килограммовое надгробие упало на волонтера, убирающего могилы

В США 52-летнего Бретта Макмайкла не стало после несчастного случая на кладбище. Об этом пишет Daily Mail.

26 июня Макмайкл косил траву на кладбище Объединенной методистской церкви города Джульетта в качестве волонтера. Мужчина решил выровнять памятник на одной могиле, чтобы убрать траву вокруг, но не рассчитал силы, и надгробие упало на него. Известно, что памятник весил около 318 килограммов.

От удара Макмайкл потерял сознание. Его немедленно госпитализировали. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также удалили ему часть черепа, чтобы снизить давление на отекший мозг. Мужчине также диагностировали два перелома шейных позвонков и перелом лодыжки.

2 июля врачи поговорили с семьей Макмайкла о качестве жизни пациента, у которого констатировали смерть мозга. Спустя два дня родственники решили отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

Макмайкла знали как человека огромной доброты, щедрости и непоколебимой веры. Он был членом добровольной пожарной службы округа Джонс и основным помощником своей жены Донны. Она является инвалидом: страдает хронической болезнью легких и не может работать.

Ранее сообщалось, что в городе Свофхэм, Великобритания, работницу похоронного бюро Салли Бланделл нашли застрявшей в подъемнике для тел. Он раздавил ее насмерть.

