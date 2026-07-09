Не вернувшегося с задания бойца СВО по ошибке признали самовольно оставившим часть

Лантратова: Не вернувшегося с задания бойца СВО по ошибке признали СОЧ

Не вернувшегося с задания российского бойца специальной военной операции (СВО) на Украине по ошибке признали самовольно оставившим часть (СОЧ). Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram.

Проживающая в Челябинской области мать военнослужащего полтора года не могла получать положенные выплаты из-за статуса сына.

Как выяснилось, боец ушел на задание в 2024 году и не вернулся. После обращения в военную прокуратуру статус изменили на «без вести пропавший». Семья получила возможность оформить поддержку.

Ранее сообщалось, что попавшего в госпиталь с тяжелым заболеванием участника СВО незаконно признали СОЧ. Мужчина был вынужден вернуться домой — в Москву, где был задержан за якобы самовольное оставление части.