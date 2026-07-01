Попавшего в больницу с тяжелым заболеванием бойца СВО признали самовольно оставившим часть

Лантратова: Тяжело больного бойца СВО незаконно признали самовольно оставившим часть

Попавшего в госпиталь с тяжелым заболеванием российского бойца специальной военной операции (СВО) на Украине незаконно признали самовольно оставившим часть. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram.

По данным омбудсмена, в возрасте 51 года россиянин записался добровольцем в отряд народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР). Однако в связи с плохим самочувствием он попал в больницу, где подтвердились тяжелое заболевание. Мужчина был вынужден вернуться домой — в Москву, где был задержан за якобы самовольное оставление части.

«Начали разбираться в ситуации. Оказалось, что мужчину ввели в штат как мобилизованного, хотя по возрасту он уже был снят с воинского учета, не проживал в ДНР и контракта с Минобороны не подписывал», — пояснила Лантратова.

После обращения в военное Следственное управление Следственного Комитета России уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее сообщалось, что другого получившего инвалидность на СВО российского бойца признали самовольно оставившим часть. С поля боя его эвакуировали с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.