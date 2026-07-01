Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:02, 1 июля 2026Россия

Попавшего в больницу с тяжелым заболеванием бойца СВО признали самовольно оставившим часть

Лантратова: Тяжело больного бойца СВО незаконно признали самовольно оставившим часть
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Попавшего в госпиталь с тяжелым заболеванием российского бойца специальной военной операции (СВО) на Украине незаконно признали самовольно оставившим часть. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram.

По данным омбудсмена, в возрасте 51 года россиянин записался добровольцем в отряд народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР). Однако в связи с плохим самочувствием он попал в больницу, где подтвердились тяжелое заболевание. Мужчина был вынужден вернуться домой — в Москву, где был задержан за якобы самовольное оставление части.

«Начали разбираться в ситуации. Оказалось, что мужчину ввели в штат как мобилизованного, хотя по возрасту он уже был снят с воинского учета, не проживал в ДНР и контракта с Минобороны не подписывал», — пояснила Лантратова.

После обращения в военное Следственное управление Следственного Комитета России уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее сообщалось, что другого получившего инвалидность на СВО российского бойца признали самовольно оставившим часть. С поля боя его эвакуировали с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о секретных переговорах с участием Зеленского

    Президент ФИФА Инфантино сделал подарок Трампу

    Водителям назвали способ защиты от пешеходов-подставщиков

    Москвичей предупредили о второй волне летней жары

    Принц Гарри и Меган Маркл отложили визит в Великобританию из-за проблем с «безопасностью»

    Поставки помидоров из страны НАТО в Россию обрушились

    Прибыль крупного производителя спорттоваров не помогла его акциям перестать дешеветь

    В отправленной в Россию рыбе приехали 500 килограммов кокаина

    Попавшего в больницу с тяжелым заболеванием бойца СВО признали самовольно оставившим часть

    Два аэропорта Москвы частично приостановили работу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok