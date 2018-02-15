Корпорация МСП и Ассамблея народов Евразии подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках проходящего в Сочи Российского инвестиционного форума Корпорация МСП и Ассамблея народов Евразии подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В рамках сотрудничества стороны намерены организовать взаимодействие с органами государственной власти, а также российскими и зарубежными международными, отраслевыми и профессиональными объединениями, общественными организациями стран Евразии, деятельность которых направлена на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства.

Среди основных направлений сотрудничества — оказание сторонами содействия локализации иностранными компаниями производства на территории России и встраивания субъектов МСП в цепочки поставок.

Сотрудничество будет осуществляться в формате проведения совместных мероприятий по вопросам консолидации предпринимательского сообщества, популяризации и внедрения в России опыта деятельности ведущих компаний малого и среднего бизнеса стран Евразии, а также обмена аналитическими материалами и научно-исследовательскими разработками в области обеспечения и стимулирования развития малого и среднего предпринимательства, создания совместных рабочих и консультативных групп, говорится в сообщении.