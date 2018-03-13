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Корпорация МСП поддержит инвестпроекты Новгородской области

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Александр Браверман

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) провела выездную сессию в Новгородской области. В рамках визита состоялся ряд встреч с руководством региона и представителями бизнес-сообщества, семинары по актуальным вопросам получения предпринимателями различных видов поддержки.

В рамках рабочей встречи губернатора Новгородской области Андрея Никитина и генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана обсуждались результаты совместной работы в области поддержки малых и средних компаний в регионе и перспективы дальнейшего взаимодействия.

«Сотрудничество Новгородской области и Корпорации МСП началось год назад, и за это время поддержка бизнеса увеличилась в два раза. У новгородских компаний появились совершенно новые возможности в закупках. Сегодня мы формируем планы на будущее, и уже могу сказать, что в Великом Новгороде откроется удаленное рабочее место для Корпорации МСП — это добавит предпринимателю возможностей быстро подать заявку и получить кредит по самым низким ставкам», — отметил Андрей Никитин.

«Новгородская область имеет высокий потенциал развития сегмента малого и среднего предпринимательства — объем участия субъектов МСП региона в закупках крупнейших заказчиков за 2016-2017 годы увеличился почти вдвое, растет число обращений за кредитно-гарантийной поддержкой, есть динамика бизнес-активности в моногородах на территории региона», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман. По его словам, в совместных планах Корпорации и правительства Новгородской области — продолжение сотрудничества в области решения приоритетных задач по увеличению количества малых и средних компаний, созданию благоприятных условий развития бизнеса, поддержке проектов в приоритетных отраслях экономики.

Глава Корпорации МСП сообщил, что общий объем выданных предпринимателям региона гарантий и поручительств на сегодняшний день составляет около 492,3 миллиона рублей, что позволило малым и средним компаниям привлечь более 1,5 миллиарда рублей кредитных средств для реализации проектов в сфере сельского хозяйства и сельхозпереработки, промышленного производства, строительства, сферы услуг.

Браверман также отметил, что в настоящее время во всех 23 МФЦ Новгородской области предоставляются услуги Корпорации МСП. В 2017 году МФЦ региона приняли 4,3 тысячи заявлений на предоставление таких услуг. Основная часть обращений поступила от представителей малых и средних компаний региона.

В рамках визита представителей Корпорация МСП в Новгородскую область состоялся круглый стол «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону №223-ФЗ». Руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП Корпорации МСП Наталья Власова проинформировала участников круглого стола о мерах поддержки, оказываемых Корпорацией МСП субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе о мероприятиях, направленных на увеличение доли закупок товаров, работ и услуг у субъектов МСП. Так, объем договоров субъектов МСП Новгородской области с крупнейшими заказчиками в 2017 году составил 2,47 миллиарда рублей (260 договоров, заключенных с 95 субъектами МСП).

Анализ договоров, заключенных с субъектами МСП, зарегистрированными на территории СКФО, в 2017 году показал, что наибольший объем закупок пришелся на такие отрасли как оптовая и розничная торговля и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов, машины и оборудование, сооружения и строительные работы в области гражданского строительства, оборудование компьютерное, электронное и оптическое. В пятерку лидеров по объемам закупок у малых и средних компаний в 2017 году вошли АО «ГСК «Югория», АО «Концерн «Росэнергоатом», ООО «Газпром комплектация», ПАО «МРСК Северо-Запада», ООО «Газпром Инвест».

Представители крупнейших компаний – ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети», Государственной компании «Автодор», ПАО «Интер-РАО» и других – рассказали предпринимателям об организации закупочной деятельности, а также об особенностях участия в закупках субъектов МСП.

В рамках круглого стола состоялась свободная дискуссия в формате индивидуальной беседы «заказчик – поставщик» (В2В переговоры) в ходе которой предприниматели представили крупнейшим заказчикам информацию о предлагаемых ими товарах, работах и услугах, а также напрямую обсудили условия возможного сотрудничества.

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