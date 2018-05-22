Подмосковная делегация собралась на ПМЭФ-2018 за инвестициями

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин в составе делегации правительства Московской области примет участие в работе Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 22 мая.

«Главной целью участия подмосковного правительства в Петербургском международном экономическом форуме в этом году станет поиск и привлечение в регион новых инвесторов», — сказал Разин.

14 мая глава региона Андрей Воробьев поручил руководящему составу правительства подготовиться к экономическому форуму. По его словам, на ПМЭФ-2018 планируется заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей. Большая часть соглашений будет аграрной направленности, добавил он.

В прошлом году на полях Петербургского международного экономического форума Минэкономразвития и власти Мособласти подписали соглашение о взаимодействии во внешнеэкономической сфере. Также Воробьев в рамках мероприятия подписал соглашение с председателем правления Сбербанка Германом Грефом, в рамках которого стороны запланировали обменяться опытом по привлечению финансирования.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится 24–26 мая под девизом «Создавая экономику доверия». Ожидается, что в нем примут участие около 15 тысяч гостей из более чем 140 стран. В частности, в Петербург приедут делегации из Германии, Швейцарии, Швеции, Греции, Италии, Индии, Саудовской Аравии, Катара, Израиля, Вьетнама, США, Канады, стран Африканского континента.