Губернатор Подмосковья поручил правительству подготовиться к ПМЭФ-2018

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил руководящему составу правительства подготовиться к Петербургскому международному экономическому форуму. Об этом сообщается на сайте mosreg.ru в понедельник, 14 мая.

«Мы должны внимательно подготовиться для того, чтобы обеспечить стабильный экономический рост Подмосковья, для нас это стратегическая задача. От темпов роста экономики, от наполнения бюджета зависят наши возможности решения социальных вопросов, развития инфраструктуры — всего, что меняет нашу жизнь», — сказал глава региона.

В прошлом году на полях Петербургского международного экономического форума Минэкономразвития и власти Мособласти подписали соглашение о взаимодействии во внешнеэкономической сфере. Также Воробьев в рамках мероприятия подписал соглашение с председателем правления Сбербанка Германом Грефом, в рамках которого стороны запланировали обменяться опытом по привлечению финансирования.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится 24–26 мая под девизом «Создавая экономику доверия». Ожидается, что участие в нем примут около 15 тысяч гостей из более чем 140 стран. В частности, в Петербург приедут делегации из Германии, Швейцарии, Швеции, Греции, Италии, Индии, Саудовской Аравии, Катара, Израиля, Вьетнама, США, Канады, стран Африканского континента.