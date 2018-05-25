Сечин назвал мощные факторы роста потребления нефти

Одним из ключевых событий ПМЭФ стала энергетическая сессия «Роснефти», в которой приняли участие руководители крупнейших нефтегазовых компаний мира. С ключевым докладом на энергопанели выступил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В прогнозе ведущих аналитиков и компаний, в том числе в выпущенном недавно прогнозе развития мировой энергетики от BP, отмечается, что даже в самых трудно реализуемых сценариях уровень спроса на углеводороды к 2040 году будет выше, чем сегодня», — сказал Сечин. «Это консенсусная позиция ключевых участников рынка, и "Роснефть" полностью ее разделяет», — добавил он, отметив, что даже нынешний секретарь США по энергетике недавно выразил уверенность, что на долю ископаемого топлива к 2040 году будет приходиться 77 процентов мирового энергопотребления.

По словам главы «Роснефти», «в мировой экономике сохраняются мощные секторы роста потребления нефти — это авиационный, водный, грузовой автомобильный транспорт, а также нефтехимия, со стороны которой и ожидается основной вклад в прирост спроса в мире на нефтепродукты. «Мы не видим реальных угроз для развития рынка нефти со стороны спроса», — подчеркнул топ-менеджер.

Однако существует ряд значимых факторов, препятствующих устойчивому развитию рынка и, как следствие, всей мировой экономики. В частности, политика односторонних санкций, часто принимаемых исключительно из соображений внутренней политической повестки одной страны, никак не способствует стабильности на мировом рынке и подрывает энергетическую безопасность многих стран-покупателей.

К сожалению, санкционная повестка начинает напрямую увязываться с «разрешением» торговых конфликтов и использоваться как инструмент регулярного давления. Например, в ближайшие 3-5 лет могут удвоиться поставки энергоресурсов из США в Китай. Эти договоренности, по словам Сечина, — прямые потери для производителей из других стран, к некоторым из них администрация США одновременно применяет санкционные меры.

«Мы являемся свидетелями требований к нашим европейским партнерам отказаться от проекта "Северный поток-2". Видимо, неслучайным в этой связи является заявление секретаря США по энергетике о том, что экспорт американских энергоресурсов позволит "друзьям и союзникам США сократить свою зависимость от недружественных наций"», — сказал Сечин. По его мнению, политика санкций и ультиматумов в применении к рынкам углеводородов не может не привести к появлению перманентной «санкционной премии» в цене. «Через какое-то время, не исключаю, мы сможем говорить о санкционном сырьевом "суперцикле" и уже в близкой перспективе увидим новые ценовые рекорды», — отметил глава «Роснефти».

Он также подчеркнул влияние валютной составляющей, инфляции и процентных ставок на цену нефти. «Многие из этих факторов также находятся под контролем американских регуляторов и являются инструментами создания конкурентного преимущества для собственных производителей», — указал Сечин. «Если мы учтем вклад инфляции и ослабления доллара, то нынешний уровень цен на нефть в ценах начала двухтысячных годов составляет менее 45 долларов за баррель».

Топ-менеджер призвал не забывать о том, что целый ряд производителей, прежде всего американские сланцевые компании, нуждаются в высоком уровне стоимости нефти.

Помимо этого, Сечин подчеркнул, что перспективы развития электромобилей не являются фактором риска для рынка нефти.

Глава «Роснефти» также рассказал о перспективах освоения Африки. Компания планирует укрепить свои позиции на этом стратегически важном рынке. Подписанные «Роснефтью» в рамках ПМЭФ соглашения с двумя африканскими компаниями (нигерийской Oranto и ганской GNPC) — важный шаг на пути реализации данной стратегии.

В рамках ПМЭФ «Роснефть» также подписала соглашение с правительством Курдского автономного региона Республики Ирак. Компания нацелена на комплексное участие в газовых проектах, включая проекты в области добычи и разведки, инфраструктурные проекты и сотрудничество в области трейдинга газа.

По мнению аналитиков, слова которых привел Сечин, в период низких цен инвестиции в отрасль осуществляли лишь наиболее дальновидные игроки, способные учитывать долгосрочные стратегические перспективы. «Роснефть», осуществившая в 2017 году серию успешных сделок в сфере слияний и поглощений, безусловно, относится к числу таких игроков.