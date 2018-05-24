«Роснефть», Внешэкономбанк и «ВЭБ-лизинг» договорились о финансировании лизинга

«Роснефть», Внешэкономбанк и «ВЭБ-лизинг» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по финансированию проектов, а также по предоставлению услуг лизинга, возвратного лизинга и аренды имущества для осуществления деятельности «Роснефти» и ее дочерних обществ, передает корреспондент «Ленты.ру».

Соглашение предполагает долгосрочный лизинг добычного оборудования для группы компаний «Роснефть»: буровых установок, узлов подготовки нефти, головных сооружений, приемо-сдаточных пунктов, компрессорных и прочих объектов. Соглашением также предусмотрено финансирование технологического перевооружения и модернизации производственных мощностей, инновационных технологий, производства современной конкурентоспособной продукции.

Кроме того, соглашение направлено на решение таких актуальных для отрасли задач как повышение энергоэффективности и энергосбережения, участие в совместных проектах в области импортозамещения и других инвестиционных проектах «Роснефти» таких, как проектирование и строительство линейки современных судов на верфи «Звезда».

Соглашение предусматривает общий объем текущего и перспективного финансирования в размере до 400 миллиардов рублей.

«Вопрос технического переоснащения и обновления основных фондов является ключевым практически для всех отраслей российской экономики. В судостроении проблема стоит особенно остро: нормативный срок службы судна составляет 30 лет, в то время как средний возраст российских судов перевалил уже за 38 лет», - говорит экономист Никита Кричевский.