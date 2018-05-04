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«Роснефть» поддержала переход Glencore-QIA к прямому владению ее акциями

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«Роснефть» поддерживает решение консорциума Glencore-QIA о переходе на прямое владение акциями компании, динамика стоимости которых (с 15-процентным ростом в долларовом выражении) показала эффективность вложений QIA и Glencore в рамках недавней приватизационной сделки. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

При этом, в «Роснефти» подчеркивают, что компания не имеет отношения к изменению холдинговой структуры консорциума Glencore-QIA.

В сообщении также говорится, что «Роснефть» продолжит активную работу по реализации проектов на ключевых рынках присутствия, и китайский рынок был, есть и будет стратегическим для развития бизнеса компании.

Как отметил в связи с этим начальник аналитического департамента управляющей компании «БК Сбережения» Сергей Суверов, «эта ситуация очень выгодна для "Роснефти", потому что Катарский фонд становится стратегическим инвестором и это дает определенную синергию для сотрудничества российской нефтяной компании с суверенным фондом Катара». «Плюс этого акционера в том, что он входит в десятку крупнейших инвестиционных фондов мира, у которого 300-400 миллиардов долларов свободных ресурсов, которые он может инвестировать. И у этого фонда есть авторитет в нефтегазовой сфере и есть опыт сотрудничества с крупнейшими мировыми компаниями», — подчеркнул эксперт. По его мнению, теперь у «Роснефти», помимо BP, появляется еще один стратегический иностранный акционер, что, конечно, приведёт к росту капитализации российской компании.

В свою очередь востоковед Эльдар Касаев выразил мнение, что «эта сделка — одна из наиболее успешных сделок в мировой нефтегазовой отрасли». «Катар является для "Роснефти" стратегически весьма выгодным партнером. Эмират лидирует в мире по сбыту сжиженного природного газа, доходы от продажи которого идут, в том числе, на развитие перспективных проектов в нефтяном секторе. Это учитывают в "Роснефти"», — говорит он. По его мнению, Катарский фонд перешел к прямому владению акциями «Роснефти» неслучайно. «Стало очевидно, что полтора года назад он осуществил чрезвычайно выгодное вложение — ведь акции компании значительно выросли в цене. Теперь у Роснефти появился стратегический инвестор — один из самых мощных инвестиционных фондов мира», — подчеркивает Касаев.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA отменил сделку по продаже частной китайской компании CEFC 14,16 процентов акций «Роснефти». Консорциум направил уведомление в CEFC о расторжении этого соглашения в соответствии с его условиями, и, соответственно, планируемая продажа не состоится. Сам консорциум стороны приняли решение аннулировать — он создавался в декабре 2016 года специально под приобретение 19,5 процента акций «Роснефти».

Таким образом, по соглашению между Glencore и QIA, с 7 мая 18,93 процента акций «Роснефти» перейдет во владение QIA, 0,57 процента акций останутся у Glencore. Раздел был произведен пропорционально доле изначально совершенных инвестиций. При этом 14,16 процента акций «Роснефти» будут переданы в 100-процентную дочернюю компанию QIA.

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