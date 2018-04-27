«Роснефть» вернула лидерство по капитализации в нефтегазовом секторе России

НК «Роснефть» вернула уверенное лидерство по капитализации среди российских компаний нефтегазового сектора на фоне рекомендации совета директоров повысить дивиденды за 2017 год до 50 процентов чистой прибыли по МСФО. Об этом сообщает РИА новости.

По состоянию на начало торгов четверга, 26 апреля, рыночная капитализация «Роснефти» равнялась 3,968 триллиона рублей (63 миллиарда долларов), «Лукойла» — 3,476 триллиона рублей (55,2 миллиарда долларов), «Газпрома» — 3,420 триллиона рублей (54,4 миллиарда долларов).

По мнению экспертов, позитивные новости могут способствовать продолжению роста акций крупнейшей российской нефтяной компании, и она обновит исторический максимум в районе 426 рублей, удерживающийся с января 2017 года.

Ранее, 25 апреля, совет директоров «Роснефти» предварительно утвердил годовой отчет компании за 2017 год, согласно которому чистая прибыль компании по МСФО выросла на 27,6 процента по сравнению с 2016 годом, до 222 миллиардов рублей. Кроме того, совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 6 рублей 65 копеек на одну обыкновенную акцию, что позволит направить на дивиденды 50 процентов чистой прибыли общества по стандартам МСФО.

Днем позже Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) «Роснефти» соответственно с 380 рублей до 430 рублей и с 6,5 доллара до 6,9 доллара за штуку. Для этих бумаг банк подтвердил рекомендацию «покупать», сообщал «Интерфакс» со ссылкой на обзор банка.

«Мы ожидаем, что в 2018 году "Роснефть" продемонстрирует резкий рост свободного денежного потока, которого будет достаточно для выплаты высоких дивидендов и частичного погашения долга. По нашим оценкам, по итогам 2018 года "Роснефть" сможет повысить дивидендные выплаты в два раза и выплатит более 20 рублей на акцию», — отмечалось в обзоре.

По итогам первого полугодия 2017 года уже выплаченные компанией дивиденды составили 3,83 рубля на акцию, что составляет 40,6 миллиарда рублей, или примерно 50 процентов прибыли по МСФО за полугодие. Годовому собранию акционеров совет директоров рекомендовал принять решение о выплате дивидендов в размере еще 6 рублей 65 копеек (за второй полугодие) на одну обыкновенную акцию общества, что позволит направить на дивиденды также 50 процентов чистой прибыли компании по МСФО.

Суммарный дивиденд на акцию за 2017 год в итоге составит 10 рублей 48 копеек. Таким образом, дополнительно к дивидендам по итогам первого полугодия 2017 года, «Роснефть» направит на выплату дивидендов за прошлый год еще 70,5 миллиарда рублей.

Годовое собрание акционеров «Роснефти» пройдет 21 июня в Красноярске. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании и соответственно — на дополнительные дивиденды — 27 мая.

По итогам 2016 года дивиденды «Роснефти» составляли 5,98 рубля на акцию, что почти в два раза ниже показателя за 2015 год и соответствует 35 процентам чистой прибыли компании по МСФО. Общая сумма дивидендов за 2016 год составила 63,377 миллиарда рублей.

