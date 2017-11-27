Экономика
 
Последние новости
Состояние Табакова оказалось крайне тяжелым
В Москве умер главный редактор журнала PC Magazine Олег Лебедев
Резкий музыкальный переход в балете Стравинского перепугал американку
В России вдвое подорожала щучья икра
Жених на свадьбе получил удар в пах и умер
Грязные трусы помогли доказать способ убийства брата Ким Чен Ына
Появились подробности инцидента с умиравшим 20 минут пациентом

В Morgan Stanley оценили потенциал роста акций «Роснефти»

Перейти в «Мою Ленту»

Потенциал роста акций «Роснефти» выше по сравнению с аналогичным показателем бумаг другой российской нефтяной компании – «Лукойла». Об этом говорится в опубликованном аналитическом отчете банка Morgan Stanley.

По мнению экспертов банка, реакция рынка по отношению к акциям «Роснефти», приведшая к снижению их стоимости примерно на 10 процентов, была слишком «медвежьей», и такое снижение выглядит необоснованно.

Вероятно, как полагают в Morgan Stanley, рынок беспокоится из-за сотрудничества компании с Венесуэлой и Курдистаном, однако объем финансирования Курдистана в третьем квартале 2017 года составил всего 2,5 процента от собственного капитала «Роснефти». Что касается Венесуэлы, то списание суммы в 5 миллиардов долларов представляется аналитикам маловероятным, тем более, «Роснефть» подтвердила, что венесуэльская нефтяная компания PDVSA продолжает поставлять нефть и нефтепродукты в рамках предоплатных контрактов. Кроме того, недавние переговоры России и Венесуэлы по реструктуризации займа снижают риски такого списания, подчеркнули аналитики.

В целом, по оценке экспертов банка Morgan Stanley, потенциал роста акций «Роснефти» остается высоким по ряду причин. В частности, аналитики ожидают, что чистая прибыль компании к 2020 году вырастет более, чем в 4 раза с текущих 3,6 миллиарда долларов в 2017 году до 16 миллиардов долларов в 2020 году. Чистая прибыль «Лукойла» за аналогичный период, по оценке банка, увеличится лишь на 40 процентов.

Кроме того, по прогнозам экспертов, дивидендная доходность «Роснефти» вырастет с 3,3 процента до 7-8 процентов в 2018-2019 годах.

У «Роснефти» большее число новых месторождений, что приведет к более быстрому росту добычи, даже с учетом возможного продления соглашения с ОПЕК до конца 2018 года.

Дополнительным стимулом для развития бизнеса является также получение «Роснефтью» ежегодной налоговой льготы на Самотлорское месторождение в размере 0,5 миллиарда долларов с января 2018 года.

Ранее эксперты Deutsche Bank выпустили отчет, в котором позитивно оценили новость по запуску «Роснефтью» Эргинского нефтяного кластера. Они отметили, что Эргинский проект — один из немногих по-настоящему новых проектов «Роснефти», направленных на рост добычи.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Аналитики позитивно оценили запуск «Роснефтью» Эргинского нефтяного кластера
Эксперты оценили эффект от инвестстимулов для Самотлорского месторождения
«Роснефть» отчиталась о приобретении перспективных активов
Другие материалы рубрики
Экономика00:09Сегодня

Дайте два!

Кто зарабатывает миллионы на покупках россиян в интернете
14:4324 ноября

Кудрин нашел способ избавиться от чиновников

20:36Сегодня

В России вдвое подорожала щучья икра

18:48Сегодня

В России начала работу букмекерская компания bwin

Экономика00:0722 ноября

Перегрелись

Почему Норвегия отказалась от нефтяных триллионов
16:5022 ноября

Суд привлечет Агентство по страхованию вкладов к спору Центробанка с «Югрой»

18:52Сегодня

Morgan Stanley снизил прогноз роста экономики России

16:58Сегодня

Темнокожая певица заявила о домогательствах Ричарда Брэнсона

Экономика10:5924 ноября

Интернет с небес

Tele2 научилась превращать дождь в Wi-Fi
19:0520 ноября

В России возродят производство микрофонов Маликова и Мэнсона

15:44Сегодня

В AliExpress назвали самый популярный товар «Черной пятницы»

13:44Сегодня

«Аэрофлот» и Japan Airlines расширят сотрудничество

Россия
«Над нами навис перенаселенный Китай»
Кто убивает русскую деревню
Подполковник полиции избил гаишника из-за пьяной подруги
Провода, пакетик, скотч
Полицейские зверски пытают россиян, стараясь не оставлять следов
Дошел до Берлина
Школьник пожалел солдата вермахта, а его затравили всей Россией
Появились подробности инцидента с умиравшим 20 минут пациентом
Поклонская рассказала о банде детства и мужчине мечты
«Я научу тебя дождю»
Кто учит российских инвалидов снимать большое кино
Все материалы
Мир
Без Каддафи хорошо
В Ливии торгуют рабами и убивают всех подряд. Но миру, кажется, все равно
Моя семья
Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
Грязные трусы помогли доказать способ убийства брата Ким Чен Ына
На активистов «пражского Майдана» напали с криками «Крым наш!»
Родина ждет
Северокорейский солдат сбежал из страны, словил пять пуль и выжил
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Определена обладательница лучших оголенных ягодиц Кембриджа
Все материалы
Бывший СССР
Луганский передел
Что стоит за уходом Плотницкого с поста главы ЛНР
В Киргизии начали искать девственниц в школах
Игорь ПлотницкийОтчалил: глава ЛНР сбежал в Россию
В Луганске стоят войска ДНР, Украина перешла в наступление
Отъезд колонны бронетехники из Луганска в Донецк показали на видео
На Украине пожаловались на враждебность жителей захваченных ВСУ донецких сел
Сорвавший наступление ВСУ волонтер сообщил подробности захвата двух сел
Пленение бойца ВСУ под Светлодарском сняли на видео
Все материалы
Экономика
Дайте два!
Кто зарабатывает миллионы на покупках россиян в интернете
В Morgan Stanley оценили потенциал роста акций «Роснефти»
В России вдвое подорожала щучья икра
В России начала работу букмекерская компания bwin
Morgan Stanley снизил прогноз роста экономики России
Темнокожая певица заявила о домогательствах Ричарда Брэнсона
В AliExpress назвали самый популярный товар «Черной пятницы»
Все материалы
Силовые структуры
За милых дам: что стоит за разборкой в ресторане Армавира
В перестрелке погибли криминальный авторитет и полковник Росгвардии
Ничего себе поездочка
Почему москвичи все чаще становятся жертвами таксистов
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В Татарстане педофил за два года развратил 56 детей
Россиянин украл и сдал на металлолом еще горячий кузов сгоревшего автомобиля
Хабаровского борца с коррупцией поймали за игрой в казино
Петербуржец унизил чиновников в соцсетях и отправился в колонию
Все материалы
Наука и техника
Живые янки
Эти снимки рабской Америки оставались тайной почти два столетия
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Додумались
Раскрыта настоящая причина чернобыльской катастрофы
Маск испугался делающего сальто робота
Назван новый способ борьбы с нездоровым ожирением
Искусственный интеллект посоревновался с человеком в управлении беспилотником
Названы причины отсталости российского оружия
Все материалы
Спорт
Кровь и футбол
Мафия захватила главный клуб Италии и подсадила Марадону на кокаин
Жертвы отбора: Россию лишили победы на Олимпиаде в Сочи
Сборная потеряла первое место и рискует остаться без других медалей
Брутальный крушитель
Сергей Ковалев эффектно нокаутировал украинца и снова стал чемпионом мира
Роналду дождался похожего на себя бюста
Участник пяти Олимпиад совершил каминг-аут
Кокорин предпочел шампанскому пиво и виски
Передумавший сдавать поединок боец UFC получил срок
Все материалы
Культура
«Во всех фильмах мочат русских»
Александр Невский о голой мускулатуре, разборках в интернете и куриных грудках
Гномы, твари, почемучки
29 лучших детских книг года
Страна как зона
Кино недели: от триллера с Фассбендером до лесбийской драмы
Резкий музыкальный переход в балете Стравинского перепугал американку
Состояние Табакова оказалось крайне тяжелым
Определены лучшие плохие фильмы всех времен
Табаков попал в реанимацию
Все материалы
Интернет и СМИ
«У нас ректальное кровотечение»
В России пересняли «Доктора Хауса», и на это больно смотреть
Меняющего медали деда-ветерана на вейп волгоградца назвали фашистом
Кошмар уже сегодня
Смертоносные угрозы будущего ближе, чем кажется
Русских мажорок назвали курами за езду по тротуарам французского курорта
Жена разоблачила измену мужа благодаря одному снимку в Instagram
Перебитая коллегой Бузова в слезах покинула шоу «Бабий бунт»
Столичный комик приехал в Казань, сравнил местный район с калом и получил угрозы
Все материалы
Ценности
Ржавый ствол
Острые катаны и древние пистолеты заставляют богачей спускать миллионы
Назван самый важный предмет в женской косметичке
Любителям смартфонов предложили занять руки шарами
В Сингапуре сделали алкоголь из отходов производства тофу
Свитер Бейонсе взбесил пользователей сети
Украина обвинила российский бренд в терроризме
Россияне накупили элитных автомобилей на 45 миллиардов рублей
Все материалы
Путешествия
Грибок и боль
Что угрожает туристам в съемных квартирах
Проверено на себе
Экоаудит поможет туристам выбрать место для отдыха
Ростуризм предупредил об угрозе терактов в ЕС и США в новогодние праздники
Тараканы и пирожки оказались угрозой для внутреннего туризма
Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники
Уборщик отеля заработал на тайных любовниках
Составлена карта самых опасных мест для туристов
Все материалы
Из жизни
«Тут совершенно не стесняются обсуждать интим»
История москвички, переехавшей в Милан
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
Бутылка судьбы
Они искали любовь и нашли ее на дне
Китаец пытался утопить машину ради страховки и умер
Журналист целый час катался в вышедшем из-под контроля лифте
Принц Гарри обручился с актрисой-мулаткой
«Не надо меня спасать»
Звездный путешественник нашел тайное племя головорезов, ввязался в войну и выжил
Все материалы
Ретро-Франкенштейны
Что будет, если современные автомобили скрестить с их «классическими» предками
Распродажа, в которой вы захотите поучаствовать
Десять шедевров из закромов Citroen, которые можно купить за доступные деньги
Какие машины любят европейцы
15 наиболее продаваемых машин в Европе
Муха не сидела!
Сколько стоят автомобильные «капсулы времени» спустя годы?
Названы сроки появления в России восьмиместного кроссовера Chevrolet
Культовую «Лянчу» почти без пробега продадут за полмиллиона евро
Калининградец украл и сдал в металлолом еще дымящийся кузов сгоревшей BMW
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
Это чисто Питер
Сколько стоят квартиры в воспетом Шнуром городе на Неве
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Квартирант убил хозяина жилья из-за требования прибраться
Московская пенсионерка пригрозила взорвать дом после ссоры с консьержкой
Все материалы