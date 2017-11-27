В Morgan Stanley оценили потенциал роста акций «Роснефти»

Потенциал роста акций «Роснефти» выше по сравнению с аналогичным показателем бумаг другой российской нефтяной компании – «Лукойла». Об этом говорится в опубликованном аналитическом отчете банка Morgan Stanley.

По мнению экспертов банка, реакция рынка по отношению к акциям «Роснефти», приведшая к снижению их стоимости примерно на 10 процентов, была слишком «медвежьей», и такое снижение выглядит необоснованно.

Вероятно, как полагают в Morgan Stanley, рынок беспокоится из-за сотрудничества компании с Венесуэлой и Курдистаном, однако объем финансирования Курдистана в третьем квартале 2017 года составил всего 2,5 процента от собственного капитала «Роснефти». Что касается Венесуэлы, то списание суммы в 5 миллиардов долларов представляется аналитикам маловероятным, тем более, «Роснефть» подтвердила, что венесуэльская нефтяная компания PDVSA продолжает поставлять нефть и нефтепродукты в рамках предоплатных контрактов. Кроме того, недавние переговоры России и Венесуэлы по реструктуризации займа снижают риски такого списания, подчеркнули аналитики.

В целом, по оценке экспертов банка Morgan Stanley, потенциал роста акций «Роснефти» остается высоким по ряду причин. В частности, аналитики ожидают, что чистая прибыль компании к 2020 году вырастет более, чем в 4 раза с текущих 3,6 миллиарда долларов в 2017 году до 16 миллиардов долларов в 2020 году. Чистая прибыль «Лукойла» за аналогичный период, по оценке банка, увеличится лишь на 40 процентов.

Кроме того, по прогнозам экспертов, дивидендная доходность «Роснефти» вырастет с 3,3 процента до 7-8 процентов в 2018-2019 годах.

У «Роснефти» большее число новых месторождений, что приведет к более быстрому росту добычи, даже с учетом возможного продления соглашения с ОПЕК до конца 2018 года.

Дополнительным стимулом для развития бизнеса является также получение «Роснефтью» ежегодной налоговой льготы на Самотлорское месторождение в размере 0,5 миллиарда долларов с января 2018 года.

Ранее эксперты Deutsche Bank выпустили отчет, в котором позитивно оценили новость по запуску «Роснефтью» Эргинского нефтяного кластера. Они отметили, что Эргинский проект — один из немногих по-настоящему новых проектов «Роснефти», направленных на рост добычи.