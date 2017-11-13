Экономика
 

«Роснефть» отчиталась о приобретении перспективных активов

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«Роснефть» в этом году сделала ряд стратегических приобретений, добавив в свой портфель активы с перспективой значительного роста их стоимости. О покупке активов сообщается в квартальном отчете на сайте компании.

Первоклассные иностранные и российские активы были приобретены по минимальной рыночной цене. В частности, в августе была закрыта сделка по приобретению 49-процентной доли акций индийской компании Essar Oil Limited, владеющей сетью АЗС и крупным НПЗ в городе Вадинар (штат Гуджарат).

Отмечается, что на покупку этого актива были нацелены ряд крупнейших международных корпораций, но «Роснефти» удалось одержать победу в конкурентной борьбе. Закрытие сделки позволило компании выйти на один из наиболее динамично развивающихся мировых рынков — индийский. Кумулятивный рост ВВП Индии в 2013-2016 годах составил 29,8 процентов.
«Essar Oil — первоклассный актив со значительным потенциалом развития. Мощность переработки нефтеперерабатывающего завода "Вадинар" в настоящее время составляет 20 миллионов тонн в год. По объемам переработки данный НПЗ является вторым в Индии, а по уровню технологической сложности входит в десятку лучших заводов мира», — говорится на сайте «Роснефти». В компании также подчеркивают, что НПЗ обладает высокой гибкостью по сырью и способен перерабатывать широкий спектр сырой нефти из собственных и торговых активов «Роснефти», включая самые тяжелые сорта.

Основными источниками синергии станут возможность переработки тяжелой нефти из Венесуэлы и кросс-поставки нефтепродуктов на рынки АТР. По мнению экспертов, активы такого масштаба и качества редко доступны на рынке, что делает сделку уникальной. Долгосрочные инвестиции в нефтепереработку Индии — это чрезвычайно выгодное вложение. Темпы роста индийской экономики превышают 7 процентов в год. При этом спрос на нефть на индийском рынке растет на 10 процентов ежегодно, а в ближайшие 10-15 лет ожидается качественный переход в уровне благосостояния индийцев, благодаря чему автопарк страны вырастет более чем вчетверо (с нынешних 43 миллионов единиц до 187 миллионов в 2030 году).

«НПЗ Вадинар представляет собой крупномасштабный нефтеперерабатывающий завод высокой сложности, который должен увеличить объем переработки «Роснефти» примерно на 7 процентов, — пишут аналитики UBS. — Кроме того, сделка открывает для «Роснефти» быстрорастущий индийский рынок и позволит выстроить трейдинговый бизнес в регионе». В UBS отмечают также, что «Роснефть» в целом в последние годы активно совершенствует управление своим портфелем активов. Мы оцениваем вклад в чистую прибыль «Роснефти» на уровне 500 миллионов долларов или порядка 6 процентов от данного показателя с 2018 года, говорится в докладе UBS.

В 2017 году «Роснефть» вместе с партнерами — Eni и BP — стала участником проекта по освоению одного из самых крупных в мире газовых месторождений Зохр на шельфе Египта. Разработка месторождения на десятилетия обеспечит потребности Египта в природном газе. На Зохр приходится более 30 процентов запасов газа Египта.

Сделка позволит российской компании укрепить свои позиции в стратегически важном регионе и стать одним из ведущих игроков на рынке сжиженного природного газа, отмечают аналитики энергорынка. По их оценкам, по итогам закрытия сделки «Роснефть» сможет прирастить геологические запасы углеводородов примерно на 250 миллиардов кубометров.

В текущем году «Роснефть» совершила важные приобретения и в России. По итогам аукциона она получила право на разработку Эргинского участка, который являлся крупнейшим в нераспределенном фонде России. У компании есть эксклюзивные возможности для создания синергии при освоении данного участка. «Роснефть» разрабатывает поблизости гигантское Приобское месторождение, входящее в один из крупнейших добывающих активов компании — «Юганскнефтегаз». Кроме того, в апреле была закрыта сделка по приобретению 100 процентной доли в проекте «Конданефть», в рамках которого ведется разработка Кондинского, Западно-Эргинского, Чапровского и Ново-Ендырского лицензионных участков в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Компания заплатила за запасы "Конданефти" недорого, — отмечает директор "Инфо-ТЭК Терминал" Рустам Танкаев. — Они были оценены в один доллар за баррель, притом что сама "Роснефть" привлекает инвесторов в свои проекты исходя из оценки запасов в три доллара за баррель, то есть цена как минимум в три раза ниже. "Роснефть" смогла воспользоваться благоприятной рыночной конъюнктурой, приобретя очень перспективный актив по выгодной цене. Важно также, что приобретены не лицензии на участки, а группа месторождений, которые практически готовы к промышленной добыче».

Конданефть и Эргинский участок станут органичной частью одного из наиболее перспективных добычных кластеров в российской̆ нефтегазовой отрасли и, в том числе благодаря синергетическому эффекту уже в ближайшие годы будут оценены рынком значительно выше цены приобретения, полагают аналитики.

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