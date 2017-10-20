Экономика
 

Глава Glencore признался в любви к «Роснефти»

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Швейцарская Glencore не исключает увеличения своей доли в «Роснефти» в будущем. С таким заявлением выступил глава Glencore Айван Глазенберг, который принимает участие в X Евразийском экономическом форуме, проходящем в Вероне (Италия). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Наша инвестиция — это долгосрочная инвестиция, возможно, мы даже в какой-то момент увеличим долю, но нам нравится наша инвестиция, мы любим "Роснефть", у нас очень хорошее сотрудничество и по трейдингу», — заявил Глазенберг.

В начале сентября стало известно, что консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара Qatar Investment Autority (QIA) продал 14,16 процента акций «Роснефти» частной китайской энергетической компании CEFC.

Комментируя сделку, глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что консорциум Glencore и QIA принял это решение для снижения кредитной нагрузки. По его словам, с CEFC заключено соглашение об участии китайской компании в ряде проектов по добыче с миноритарной долей. Помимо этого, «Роснефть» рассматривает вопрос участия CEFC в своих нефтехимических проектах. состоялся.

Аналитики инвестбанка Merrill Lynch восприняли сделку «как символ уверенности стратегических инвесторов в нефтегазовом секторе России».

Консорциум Glencore и QIA в декабре прошлого года купил пакет в 19,5 процента акций «Роснефти», в результате российский бюджет получил 710,8 миллиарда рублей.

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