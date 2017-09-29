Акционеры «Роснефти» на внеочередном общем собрании в Санкт-Петербурге избрали новый совет директоров компании в составе 11 человек. Его возглавил экс-канцлер Германии, председатель комитета акционеров Nord Stream Герхард Шредер. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает Rambler News Service (RNS).

О своем назначении Шредер сообщил на брифинге по итогам собрания акционеров. Помимо него в совет вошли министр энергетики РФ Александр Новак, помощник президента России Андрей Белоусов, гендиректор и председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин, управляющий директор компании — оператора трубопровода «Северный поток-2» Маттиас Варниг, президент группы компаний ВР Роберт Дадли, бывший топ-менеджер ВР Гильермо Кинтеро, бывший топ-менеджер ExxonMobil Дональд Хамфриз, глава Glencore Айван Глазенберг и президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Алсуваиди Файзал.

В «Роснефти» назвали назначение Шредера логичным шагом: он остается одной из самых авторитетных фигур в немецкой и международной бизнес-элите. Его также считают архитектором энергетического сотрудничества России и ФРГ, а «Роснефть» активно укрепляет свои позиции на немецком рынке.

Основным акционером «Роснефти» является «Роснефтегаз», которому принадлежит 50,00000001 процента акций НК. Еще 19,75 процента принадлежат британской BP; 19,5 процента — компании QHG Oil Ventures. Пакет в 19,5 процента акций в декабре прошлого года купил консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара Qatar Investment Autority. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальные находятся в свободном обращении.