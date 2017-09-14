Россия помирилась с ExxonMobil

Правительство России заключило мировое соглашение с дочерней структурой американской нефтегазовой корпорации ExxonMobil — Exxon Neftegas Limited — в рамках спора о разделе продукции по проекту «Сахалин-1». Распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, размещено на официальном портале правовой информации.

В свою очередь, ТАСС сообщает о том, что от имени России мировое соглашение подписал министр финансов Антон Силуанов, поскольку инициатива помириться с «дочкой» ExxonMobil исходила от Минфина.

Иск к России был подан в апреле 2015 года. Суть спора сводится к снижению ставки налога на прибыль с 35 до 20 процентов. Условия налогообложения в рамках проекта «Сахалин-1» установлены соглашением о разделе продукции и имеют статус закона. Поэтому российские налоговые органы отказываются взимать предусмотренный действующим Налоговым кодексом 20-процентный налог на прибыль, ссылаясь на то, что в условиях, прописанных в документе, значится ставка в 35 процентов. Поэтому любые правки в соглашение могут быть внесены только по решению суда.

Как отмечает «Интерфакс», по оценкам американской компании, к марту 2017 года общая сумма оспариваемых налогов превысила 600 миллионов долларов. В марте 2017 года ExxonMobil и Минфин договорились отложить арбитражные разбирательства и приступить к досудебному урегулированию спора.

«Сахалин-1» — нефтегазовый проект, предусматривающий добычу нефти и газа на острове Сахалин в рамках соглашения о разделе продукции. Включает месторождения Чайво, Одопту-море и Аркутун-Даги. Exxon Neftegas Limited является оператором проекта с долей в консорциуме 30 процентов, «Роснефть» владеет долей 20 процентов, еще 20 процентов принадлежит индийской ONGC, 30 процентов — японской SODECO.