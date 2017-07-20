В Exxon сочли несправедливыми претензии Минфина США

В корпорации ExxonMobil, оштрафованной Минфином США за нарушение санкционного режима в отношении России, считают предъявленные претензии «фундаментально несправедливыми». Об этом в американской компании заявили РИА Новости в четверг, 20 июля.

По словам представителя Exxon, каждый из подписанных документов, которые упоминает Отдел по контролю над иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC, отвечает за применение санкций), относится исключительно к бизнесу «Роснефти».

В корпорации также обращают внимание, что ранее Минфин разрешил генеральному директору нефтяной компании BP американцу Роберту Дадли участвовать в заседаниях совета директоров «Роснефти» и встречаться с ее исполнительным директором Игорем Сечиным.

Ранее 20 июля подведомственный Минфину США OFAC оштрафовал ExxonMobil на два миллиона долларов за нарушение антироссийского санкционного режима. В вину компании вменили то, что топ-менеджеры ее дочерних структур в мае 2014 года подписали восемь документов с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, который находится в санкционных списках.

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Весной 2014-го президент ExxonMobil Development Нил Даффин и глава «Роснефти» подписали договор о продлении действия соглашения по проекту «Дальневосточный СПГ». Тогда же президент ExxonMobil Russia Глен Уоллер подписал с Сечиным соглашение об оказании консорциумом «Сахалин-1» услуг по бурению, добыче, подготовке, транспортировке, хранению и погрузке углеводородов, добытых на северной оконечности месторождения Чайво.

ExxonMobil является давним партнером «Роснефти», в 2011 году компании подписали соглашение о совместных проектах по разведке и добыче нефти. Они сотрудничали при освоении трех лицензионных участков «Роснефти» в Карском море и одного — в Черном. В 2014-м компании открыли новое месторождение на участке Восточно-Приновоземельский-1 в Карском море. Однако из-за режима антироссийских санкций Exxon вынуждена была приостановить работы по этим проектам.