Exxon оштрафовали за нарушение антироссийских санкций

Минфин США оштрафовал ExxonMobil на два миллиона долларов за нарушение антироссийских санкций. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Отдел по контролю над иностранными активами американского Минфина наложил штраф на ExxonMobil Corp в размере двух миллионов долларов за нарушение санкций, связанных с ситуацией на Украине», — сообщается в документе.

В ведомстве полагают, что в нарушение ограничений, предусмотренных санкционным режимом, в период с 14 по 23 мая 2014 года руководители дочерних компаний Exxon «вели бизнес с лицами, внесенными в американский черный список». А именно, были подписаны восемь документов с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, связанных с нефтегазовыми проектами в России.

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В апреле сообщалось, что ExxonMobil добивалась от американского Минфина снятия ограничений на ведение буровых работ на шельфе Черного моря в рамках совместного предприятия с «Роснефтью». По данным The Wall Street Journal, просьбу в компании аргументировали тем, что по условиям договора Exxon обязана начать данные работы до конца года, в противном случае совместное предприятие не получит лицензию на разработку месторождения.

Против вывода из-под действия санкций проектов с «Роснефтью» выступили сенаторы Марко Рубио, Джон Маккейн и Боб Менендез, а также высокопоставленный представитель демократов в комитете по международным делам нижней палаты Конгресса Элиот Энгел. В результате консультаций с президентом США Дональдом Трампом Минфин решил не делать для Exxon и других американских компаний исключений.

Санкции против России были введены США и рядом стран Евросоюза весной 2014 года после воссоединения Крыма с РФ. Они включают ограничения финансового (кредитование в зарубежных банках) и технического характера (поставки технологий для освоения шельфа).