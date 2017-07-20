ExxonMobil оспорит наложенный Минфином США штраф

Американская нефтяная корпорация ExxonMobil заявила, что начала юридическую процедуру оспаривания решения Минфина США о наложении штрафа за нарушение антироссийских санкций. Об этом говорится на сайте компании.

ExxonMobil заявляет, что действия отдела минфина по контролю за иностранными активами (OFAC) «принципиально несправедливы» и нарушают закон США об административной процедуре Administrative Procedure Act, так как «участники рынка, в том числе ExxonMobil, не были уведомлены об интерпретации OFAC, принудительного ретроактивного исполнения которой он теперь добивается».

В центре спора — взаимодействие ExxonMobil с нефтяной компанией «Роснефть» и Игорем Сечиным в качестве главы «Роснефти». OFAC утверждает, что ExxonMobil нарушила санкции, когда подписала ряд документов в мае 2014 года. Эти документы с российской стороны были подписаны Сечиным, которой действовал в своем официальном качестве руководителя компании, указывает американская компания.

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«OFAC признал, что чиновники Белого дома и Минфина неоднократно заявляли, что санкции, связанные с Сечиным, применяются только к его действиям в личном качестве, а не к компаниям, которые он управлял или представлял», — напоминает ExxonMobil. На основании этого компания кратко приводит хронологию действий и аргументы в свою пользу.

Ранее Минфин США заявил, что OFAC наложил штраф на ExxonMobil Corp в размере двух миллионов долларов за нарушение санкций, связанных с ситуацией на Украине. В ведомстве полагают, что в нарушение ограничений, предусмотренных санкционным режимом, в период с 14 по 23 мая 2014 года руководители дочерних компаний Exxon «вели бизнес с лицами, внесенными в американский черный список».

Санкции против России были введены Соединенными Штатами и рядом стран Евросоюза весной 2014 года после воссоединения Крыма с РФ. Они включают ограничения финансового (кредитование в зарубежных банках) и технического характера (поставки технологий для освоения шельфа).