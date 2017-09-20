Шредер заявил о невозможности отказа России от Крыма

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер уверен, что ни один последующий президент России не выведет Крым из состава страны. Об этом он заявил в интервью журналу Stern.

Шредер напомнил, что Крым был частью России с XVIII века. «Я предсказываю, что не будет президента России, который откажется от Крыма», — сказал он.

По мнению бывшего канцлера, существует риск отчуждения России и Германии. «Многие россияне разочарованы немецкой политикой, особенно в части санкций», — пояснил Шредер.

Он также раскритиковал размещение немецких солдат в Прибалтике на границе с Россией и призвал нынешних политиков в ФРГ не руководствоваться интересами США. «Соединенные Штаты не заинтересованы в сильной России, но у Европы, особенно Германии, другие интересы», — сказал он.

Говоря о президенте России Владимире Путине, бывший канцлер Германии заявил, что они остаются друзьями, поддерживают личные отношения и «будут продолжать это делать».

Герхард Шредер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 год. При нем было подписано соглашение о строительстве Северо-Европейского газопровода («Северный поток»). После ухода с должности канцлера Шредер возглавил комитет акционеров North European Gas Pipeline Company, компании-оператора Северо-Европейского газопровода.

Крым воссоединился с Россией по результатам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве заявляют, что вопрос принадлежности полуострова закрыт, и настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.