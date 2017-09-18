Порошенко пообещал сделать Крым неподъемным бременем для России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев может создать условия, при которых Крым для России станет неподъемным бременем. Такое заявление главы государства было опубликовано на его странице в Facebook.

«Мы можем создать условия, когда Крым станет для Москвы неподъемным бременем», — написал Порошенко. Он также призвал сделать так, чтобы Россия пришла в отчаяние.

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15 августа украинский президент предложил создать международную группу для решения вопросов по возвращению Крыма под контроль Киева. «Я хотел бы сегодня предложить идею создания международной группы друзей деоккупации Крыма, чтобы скоординировать совместные действия», — сказал Порошенко.

Киев не теряет надежды вернуть Крым под свой контроль. Так, в июле украинский лидер Порошенко заявил, что рассчитывает провести один из следующих саммитов Украина — ЕС в Ялте. В Москве регулярно подчеркивают, что вопрос о статусе полуострова является закрытым.

Крым воссоединился с Россией по результатам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве напоминают, что принадлежность полуострова не является предметом дискуссий, и настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.