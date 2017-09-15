Порошенко предложил создать группу «друзей деоккупации Крыма»‍

Президент Украины Петр Порошенко предложил создать международную группу для решения вопросов по возвращению Крыма под контроль Киева. Об этом в пятницу, 15 сентября, он сказал на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает телеканал «112 Украина».

«У нас есть координированная поддержка наших партнеров во всем мире. И я хотел бы сегодня предложить идею создания международной группы друзей деоккупации Крыма, чтобы скоординировать совместные действия. Я планирую обсудить это подробно в Нью-Йорке на Генассамблее ООН», — заявил Порошенко.

Ранее в этот же день он высказал мнение, что Крым должен вернуться в состав Украины в 2018 году.

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В августе украинский лидер назначил своим постоянным представителем в Крыму Бориса Бабина, а его первым заместителем — Изета Гданова. По словам главы государства, чиновники должны работать над вопросом возвращения полуострова под контроль Киева, а также готовить изменения в Конституцию страны по поводу статуса Крыма.

Киев не теряет надежды вернуть Крым под свой контроль. Так, 13 июля Порошенко заявил, что рассчитывает провести один из следующих саммитов Украина — ЕС в Ялте. В Москве регулярно подчеркивают, что вопрос о статусе полуострова является закрытым.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.