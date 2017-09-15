Аксенов предложил создать «клуб друзей по деоккупации Украины»

Глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил создать международный «клуб друзей по деоккупации Украины» и пригласить в него представителей Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщает «Крыминформ».

Так Аксенов прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о создании международного круга друзей по «деоккупации» Крыма. «Есть встречное предложение: создать международный "клуб друзей по деоккупации Украины". С приглашением представителей Венгрии, Польши, Румынии, Словакии», — приводит ресурс слова главы Крыма.

Аксенов подчеркнул, что полуостров — это не вещь, которую можно перекладывать с места на место, и решение о воссоединении с Россией принимали крымчане. «Никто и никогда не сможет заставить народы полуострова изменить это решение. Уверен, что и сам киевский диктатор Порошенко, убивающий народ Донбасса, и его западные хозяева отлично это понимают», — подчеркнул руководитель региона.

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Ранее в тот же день Порошенко предложил создать международную группу для решения вопросов по возвращению Крыма под контроль Киева. «У нас есть координированная поддержка наших партнеров во всем мире. И я хотел бы сегодня предложить идею создания международной группы друзей деоккупации Крыма, чтобы скоординировать совместные действия», — сказал украинский президент.

Идея создания «клуба друзей Украины» принадлежит директору международных программ Института национальной стратегии Юрию Солозобову. По мнению эксперта, рано или поздно сложная ситуация на Украине заставит все граничащие с ней государства вырабатывать совместную политику в отношении своего соседа.

Крым вошел в состав России после проведенного в 2014-м референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что принадлежность полуострова не является предметом дискуссий, а процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.