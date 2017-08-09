Ваши документы!

МИД Украины 7 августа заявил протест Варшаве из-за информации о том, что польские власти намерены разместить на страницах новых паспортов изображение часовни-ротонды на Лычаковском кладбище во Львове. Тремя днями ранее внешнеполитическое ведомство Литвы возмутилось тем, что на документах польских граждан могут изобразить одну из достопримечательностей Вильнюса — Острую Браму. Почему Польша демонстрирует нежелание считаться с национальными чувствами соседей и следует ли это расценивать как претензии Варшавы на бывшие восточные территории, разбиралась «Лента.ру».

«Против политизации»

О том, что власти Польши намерены принять новые гражданские паспорта с изображением памятных для поляков мест, Gazeta Wyborcza сообщила в конце июля. В публикации отметили, что в число таких мест включены Мемориал орлят во Львове и Острая Брама — Святые ворота в Вильнюсе.

Реакция соседей Польши последовала через несколько дней. 4 августа свой протест Варшаве выразил МИД Литвы. Власти прибалтийской республики возмутились тем, что на польских паспортах может использоваться образ одной из достопримечательности Вильнюса — Святых ворот.

Через три дня министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Польши в Киеве Яну Пекло. В заявлении МИД речь шла о намерении Варшавы разместить на страницах новых паспортов изображение часовни-ротонды на Лычаковском кладбище — части Мемориала орлят. Украинское дипломатическое ведомство расценило это «как недружественный шаг». В МИД отметили, что историю следует оставить историкам. «Мы выступаем против политизации отдельных исторических фактов, которые вредили бы развитию партнерства между Украиной и Польшей», — резюмировали в Киеве.

Варшава ответила на демарши украинского и литовского дипломатических ведомств. В польском МВД отметили, что пока не приняли решения относительно дизайна нового паспорта, а обсуждение носит консультативный характер. «Среди представленных вариантов — личности, события, места и символы, связанные с восстановлением Польшей независимости в 1918 году», — отнюдь не дипломатично пояснили в министерстве. Тем не менее сам факт того, что в Польше рассматривают варианты дизайна с изображениями памятных полякам мест, расположенных в других странах, говорит о многом.

Мемориал орлят во Львове — это памятник польским добровольцам, принимавшим участие в обороне города от украинских националистов в 1918-1919 годах. В ноябре 1918-го представители самопровозглашенного Украинского национального совета попытались захватить власть во Львове. Ядро польского сопротивления составили ветераны Первой мировой войны, но к ним присоединились студенты, гимназисты и скауты — юноши и подростки. Одному из героев уличных боев было 13 лет — погибший в 1918-м гимназист Антоний Петрикевич посмертно стал самым юным кавалером Ордена воинской доблести Virtuti Militari.

В результате польско-украинской войны Львов и в целом Галиция отошли Польше. Мемориал орлят был сооружен в 1920-х, тогда же с кладбища прах одного из защитников города перенесли в Варшаву — в могилу Неизвестного солдата.

Восстановление памяти в обмен на помощь

Какое значение имеет Мемориал орлят, можно судить еще по тому, что попытки восстановить разрушенное в советское время кладбище Польша начала предпринимать сразу после того, как распался СССР. Появление памятника борцам против украинских националистов понимания у Киева не вызывало. Продавить реконструкцию мемориала Варшаве удалось лишь в 2005 году, когда президентом на Украине стал Виктор Ющенко — как утверждали критики, новому президенту пришлось пойти на это, потому что Польша оказала ему значительную помощь в ходе Майдана.

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К слову, проведенное в декабре 2016-го в польском Перемышле шествие националистов его участники назвали в память о национальных героях Маршем орлят перемышльских и львовских. Тогда дипломатическое обострение произошло из-за того, что при прохождении колонны мимо Украинского народного дома, один из демонстрантов крикнул: «Смерть украинцам!» Лозунг тут же подхватили. Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица потребовал от польских властей объяснений. Скандал погасили, хотя Варшаве было трудно было списать этот инцидент только на выходки радикалов — марш патронировал мэр Перемышля Роберт Хома, а организацией мероприятия занимался культурный центр города.

Ворота Острая Брама («острые ворота» на польском) в Вильнюсе, по официальной версии, были возведены в начале XVI века, в XVII веке над ними была выстроена деревянная часовня для образа Матери Божьей Остробрамской, в XVIII веке — уже каменная. Памятник истории упоминается в произведениях классиков польской литературы — Адама Мицкевича и Генриха Сенкевича.

Реституция истории

И Мемориал орлят, и Острая Брама — ключевые для польского национального мифа и сознания места. Проблема только в том, что они располагаются на территории других государств. В качестве аналогичного примера нежелания признавать текущие политические границы тут можно привести разве что изображение горы Арарат, находящейся в Турции, на гербе Армении. Конечно, Варшава, определяя дизайн новых паспортов своих граждан, сознавала, что в Киеве и Вильнюсе эти изображения вызовут резко негативную реакцию. А это значит, что мнением своих «партнеров» (как вежливо польские официальные лица называет Киев и Вильнюс) правительство Польши сознательно и заведомо решило пренебречь. Национальная память соотечественников оказалась важнее, плюс Варшава продемонстрировала, пусть и в неявной форме, что не намерена отказываться от своих претензий на бывшие «кресы всходни» — свои восточные области.

Желание сохранить польское влияние на этих территориях — это стремление не только многочисленных активистов, маргинальных политиков и членов националистических организаций. У общественников-то на этом направлении успехи как раз более чем скромные. В 2015-м в Польше с помпой объявили о создании организации, которая потребует возвращения имущества «кресовян» (жителей бывших польских территорий и их потомков). Инициатива принадлежала главе партии «Смена» Матеушу Пискорскому. «Это сообщество объединяет наследников бывших владельцев недвижимости на территории Западной Украины. У них есть база данных этого имущества, и создается группа юристов, которая с правовой точки зрения займется компенсациями», — объяснял цели новой организации Пискорский. Активисты объявили, что общая сумма претензий может составить 5 миллиардов долларов. К слову, в соседней Литве своевременно прописали в законодательстве, что реституция собственности не распространяется на эмигрантов.

Мемориал орлят во Львове Фото: Wikipedia

Через год деятельности на этом направлении, в ноябре 2016-го, председатель «Товарищества кресовян Конрад Рекас сообщил о намерении подать всего лишь четыре иска в украинские суды с требованием возместить ущерб потомкам собственников имений, принадлежавших полякам. Рекас отметил, что истцы хотят получить компенсацию за пользование своим имуществом, возмещение убытков из-за конфискации средств производства и даже вернуть свое имение.

О многомиллионных исках «кресовян» в украинских судах пока не слышно, зато официальная Варшава за последние годы сделала ряд важных символических шагов — в 2016-м Сейм и Сенат Польши утвердили 11 июля как день памяти жертв Волынской резни — массовых убийств поляков украинскими националистами в годы Второй мировой войны. Уже в 2017-м в центре Варшавы в преддверии траурной даты прошли памятные мероприятия. В акции приняли участие не только члены общественных организаций, но и представители правительства страны, и депутаты сейма. Демонстранты несли плакаты «Стоп Бандера», «Помним Волынь». На некоторых были нарукавные повязки с надписью «Польский Львов».

«Клуб друзей Украины»

Варшава открыто демонстрирует соседям, в частности, Киеву, что некоторые исторические споры еще не окончены. «Новая активность Варшавы на украинском направлении объясняется тем, что между Польшей и ЕС назревает конфликт. Польша получила от Евросоюза все, что хотела: самые больше дотации, самые большие возможности интеграции в ЕС, в том числе и таких важных отраслей, как сельское хозяйство. Это безусловный успех. Но этот успех стоил гигантских затрат, которые сама Варшава не могла себе позволить. Эти средства польская экономика в 2020 годах должна вернуть ЕС. И тут появляются идея репараций от Германии, хотя Польша по итогам Второй мировой войны получила половину своей территорию за счет немецких земель, и идея контроля над частью территории Украины», — отмечает директор по международным проектам Института национальной стратегии России Юрий Солозобов.

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Насколько реалистичны польские амбиции, покажет только дальнейшее развитие ситуации внутри Украины. Большое значение имеют украинские президентские выборы 2019 года — как сложится баланс сил внутри страны. «Не секрет, что западные регионы — Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области — мечтают о польской экономической помощи. Губернаторы открыто об этом говорят. С другой стороны, за эти годы на западе выросло многочисленное поколение, воспитанное на радикальном украинском национализме, и для них прагматизм элит может быть неприемлем. Так что Польша при попытке вернуть влияние в "кресах всходних" натолкнется на живучий миф украинского национализма», — подчеркивает Солозобов.

По мнению эксперта, рано или поздно ситуация на Украине заставят все граничащие с ней государства вырабатывать совместную политику в отношении своего соседа. «Я бы назвал это клубом друзей Украины — стран, которые заинтересованы в стабильности границ, стабильности на этой территории. Помимо Польши, это Словакия, Венгрия, Белоруссия и, конечно, Россия», — добавляет он.

Когда проект сотрудничества будет реализован, сказать трудно, а пока Варшава напористо и демонстративно показывает Киеву, что ничего не забыла и забывать не намерена.