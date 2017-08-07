Киев выступил против появления кладбища во Львове в польских паспортах

МИД Украины вручил ноту протеста послу Польши Яну Пекло из-за планов польских властей разместить на страницах новых паспортов изображение часовни-ротонды на Лычаковском кладбище во Львове. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщается на сайте ведомства.

«Киев рассматривает такие намерения как недружественный шаг, негативно влияющий на развитие стратегического украинско-польского партнерства», — отмечается в заявлении министерства.

В МИД подчеркнули, что оценка исторических событий — дело историков. «Мы выступаем против политизации отдельных исторических фактов, которые вредили бы развитию партнерства между Украиной и Польшей», — заключили в ведомстве.

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4 августа газета «Взгляд» сообщала о том, что протест Варшаве выразил и литовский МИД. В ведомстве возмутились намерением использовать образ достопримечательности Вильнюса — Святых ворот (Острая Брама или Ворота Зари) — на польских паспортах. На воротах расположена чудотворная икона Божьей Матери — одна из главных национальных польских святынь.

Паспорта с новым дизайном Польша намерена выпустить в 2018 году. О том, какие в нем появятся изображения, рассказывало польское издание Wyborcza в конце июля.

Лычаковское кладбище во Львове — одно из старейших в стране. С 1991 года это историко-мемориальный музей-заповедник. Одна из частей комплекса посвящена польскому восстанию 1863 года («Горка повстанцев»), которое развернулось на территории современной Украины и закончилось его подавлением.

И Вильнюс, и Львов находились на территории государства Речь Посполитая, существовавшего с 1569 по 1795 год и объединявшего Королевство Польское и Великое княжество Литовское.