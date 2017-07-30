Польша прокомментировала запуск санкций со стороны Евросоюза

Варшава приняла к сведению решение ЕС о запуске санкционной процедуры и готова вновь предоставить развернутый ответ на обвинения. Об этом говорится в заявлении польского МИД, опубликованном на сайте ведомства.

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29 июля Евросоюз выразил недовольство проходящей в Польше судебной реформой, которая идет вразрез с общеевропейским законодательством. В частности, критике подверглось новое положение закона, согласно которому министр юстиции может по собственному усмотрению увольнять и назначать председателей судов, продлевать мандат судей, достигших пенсионного возраста. Члены ЕК считают, что таким образом под угрозу ставятся независимость системы и принцип несменяемости судей. Еврокомиссия направила официальную рекомендацию польским властям, дающую стране месяц на устранение претензий.

В польском МИД пояснили, что «роль председателей судов в судебной системе Польши носит преимущественно административный характер».

Ранее советник президента Польши по международным делам Кшиштоф Щерский заявил, что «ЕК встала на путь, ведущий в никуда», поскольку не имеет компетенции в вопросе польской судебной реформы, передает РИА Новости.

В случае принятия санкций в отношении Варшавы, Польша может быть лишена права голоса в Европейском Совете.