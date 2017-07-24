Президент Польши пообещал наложить вето на законы о Верховном суде

Президент Польши Анджей Дуда пообещал наложить вето на два законопроекта о Верховном суде, вызвавшие протесты в стране, передает The Financial Times.

«Сожалею, что, будучи президентом, я не был знаком с этой инициативой до того, как ее начали рассматривать в сейме (нижней палате парламента — прим. «Ленты.ру») страны», — заявил польский лидер. Он также отметил, что провел по этому поводу переговоры с юристами, судьями и политиками.

В настоящее время на рассмотрении Дуды находятся три законопроекта, которые могут изменить работу судебных органов в стране.

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Согласно первым двум документам, парламенту, большинство в котором принадлежит правящей партии, предоставится возможность выбирать 15 из 25 членов Национального судебного совета. Это орган, отвечающий за назначение судей и обеспечивающий независимость правосудия. Другой законопроект предполагает усиление полномочий польского министра юстиции. В частности, он сможет назначать большую часть главных судей страны и в любое время снимать их с должности.

Дуда предложил несколько поправок в законопроект, предусматривающих некоторое ограничение полномочий главы Минюста. Однако оппозиция по-прежнему считает изменения незначительными и противоречащими принципу разделения властей. Как отмечает издание, об изменениях в третьем документе, позволяющих министру назначать судей низших инстанций, президент не сказал ни слова.

В Еврокомиссии в случае принятия первоначальной версии законов пригрозили лишить Варшаву права голоса в Совете ЕС. Проект судебной реформы вызвал массовые акции протеста в стране. Самая масштабная демонстрация прошла в польской столице и собрала несколько десятков тысяч человек.