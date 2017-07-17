Дуда утвердил поправки в закон о сносе советских памятников

Польский президент Анджей Дуда утвердил поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

«Памятники не должны чествовать людей, организации, события или даты, пропагандирующие коммунизм или любой другой тоталитарный строй», — говорится в документе. Вместе с тем, сделан ряд исключений, например для монументов и обелисков, которые установлены на кладбищах или в других местах захоронений. Новые нормы вступят в силу через три месяца после публикации указа.

5 июля депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов призвал разорвать дипломатические отношения с Польшей из-за закона о сносе памятников Красной армии.

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22 июня за поправки, предусматривающие, в частности, снос советских памятников по всей стране, проголосовал сейм Польши. Изменения в законе предполагают демонтаж не только «прославляющих тоталитарную систему» памятников, но и табличек, монументов и бюстов. Кроме того, оговаривается удаление коммунистических элементов из названий школ, других социальных учреждений, зданий, сооружений и объектов общественного достояния, улиц, мостов и площадей.

В течение последних лет в Польше нападениям вандалов подвергся ряд советских мемориалов, в том числе, захоронений воинов Красной армии. В частности, 21 марта осквернению подверглось Центральное воинское кладбище солдат Красной армии на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве.