В Польше приняли закон о сносе коммунистических памятников

Польский Сейм принял поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают, в частности, снос советских памятников по всей стране. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает местное издание wPolityce.

За внесение поправок проголосовали 408 депутатов, против — семеро, еще 15 воздержались. Изменения вступят в силу через три месяца со дня публикации.

Поправки в законе предполагают демонтаж не только «прославляющих тоталитарную систему» памятников, но и табличек, монументов и бюстов. Кроме того, оговаривается удаление коммунистических элементов из названий школ, других социальных учреждений, зданий, сооружений и объектов общественного достояния, улиц, мостов и площадей.

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Поправки не касаются только объектов, не выставленных на всеобщее обозрение, и тех, что располагаются на кладбищах. Сохранятся памятники, необходимые для научных, образовательных или художественных целей. Решение по каждому монументу или названию будут принимать с участием специалистов-историков и культурологов.

Законопроект о запрете пропаганды коммунизма подготовили сенаторы от правящей партии «Право и справедливость» в 2016 году. В марте того же года польские власти заявили о намерении снести около 500 советских памятников. Позже в мае президент Польши Анджей Дуда подписал принятый Сеймом антикоммунистический закон. В пояснительной записке отмечалось, что названия общественных объектов «не могут увековечивать людей, организации, события и даты, символизирующие коммунизм или другой тоталитарный режим или пропагандировать такой режим иным способом».

В течение последних лет в Польше осквернили ряд советских мемориалов, в том числе тех, где захоронены солдаты Красной армии. В ноябре 2015-го в Минобороны России заявляли, что польское государство лидирует в Европе по числу случаев вандализма в отношении советских и российских захоронений. МИД, в свою очередь, призывал Варшаву принять меры по надлежащей охране памятников.