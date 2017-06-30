Госдума и Кнессет осудят снос памятников советским воинам в Европе

Госдума и Кнессет Израиля примут совместное заявление с осуждением случаев уничтожения памятников советским воинам в Европе. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента по итогам встречи российского и израильского спикеров Вячеслава Володина и Юлия Эдельштейна.

В четверг, 29 июня, Володин обратил внимание Эдельштейна, находящегося с официальном визитом в России, на случаи уничтожения в Европе мемориалов воинам-освободителям. «Председатели парламентов обсудили принятую Сеймом Польши поправку в закон, позволяющую сносить памятники советским солдатам», — отмечается в сообщении. — «Спикеры договорились о подготовке совместного заявления, осуждающего подобные действия».

Совместное обращение будет направлено в парламенты стран Европы и межпарламентские организации.

«Наши народы больше всех пострадали от фашизма в годы Второй мировой войны. Совершенно недопустимы случаи осквернения памятников солдатам, отдавшим жизнь в борьбе с нацизмом, а тем более законодательное оправдание этих преступных действий», — заявил Володин.

23 июня вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая предложила послу Польши провести в Госдуме специальное совещание, посвященное решению Варшавы снести все советские памятники. По ее словам, это позволит «честно и открыто обсудить вопрос о том, какие решения принимаются, как они нарушают или не нарушают сегодня решения Нюрнбергского трибунала».

Польские власти начали избавляться от советских памятников еще год назад. Весной прошлого года сообщалось, что они решили демонтировать около 500 памятников.

