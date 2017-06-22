В Госдуме обвинили поляков в неблагодарности и возрождении нацизма

Сейм Польши, принявший закон о сносе памятников Красной армии, совершает преступление против своей же страны, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Ее слова приводит РИА Новости в четверг, 22 июня.

«Жаль, что не нашлось ни одного депутата, который встал бы и зачитал выдержки из приговора Нюрнбергского трибунала, которые на все времена установили как доказанный исторический факт, что советский солдат освободил не только свое Отечество, а всю Европу, и весь мир от фашизма», — сказала парламентарий.

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Зампред комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко (КПРФ) также раскритиковал поправки к закону о декоммунизации.

«Идет противоречие личных взаимоотношений народа Польши и правящей верхушки, которая сегодня ведет политику в угоду Запада. Польская власть двигается по пути возрождение нацизма», — цитирует его RT.

Солидарен с оценками коллег и вице-спикер ГД Иван Мельников (КПРФ). По его словам, которые приводит ТАСС, документ о сносе памятников преступен с позиции морали: «Стыдно за нынешнее поколение поляков, оскорбляющих память тех, кто дал им будущее».

Ранее в четверг стало известно, что сейм Польши принял поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают, в частности, снос советских памятников по всей стране.