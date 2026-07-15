Трамп назвал оставленные напоследок цели в Иране

Трамп: США оставили напоследок удары по энергетическим объектам Ирана

США оставили напоследок удары по энергетическим объектам на территории Ирана. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

При этом подчеркнул, что в конечном счете они также будут атакованы. Трамп посоветовал Ирану заключить мирное соглашение с США, предупредив, что в противном случае от Исламской Республики ничего не останется.

Ранее США объявили о новых ударах по Ирану. Отмечается, что американские силы готовятся возобновить военно-морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов в ближайшее время.