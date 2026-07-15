Во Франции показали «дроны на привязи»

На параде во Франции показали привязной квадрокоптер

Привязной квадрокоптер, который прикрепили к автомобилю тросом, показали на параде во Франции. Об этом сообщает ТАСС.

В парадной колонне следовал армейский пикап с прикрепленным к нему коптером. Аппарат похож на тяжелые беспилотники, которые в зоне СВО используют для доставки припасов и бомбардировки позиций противника.

Также на параде показали несколько больших дронов вертолетного типа, которые провезли на грузовой платформе.

Ранее в июле группа компаний «Гроза» представила в Казани гексакоптер «Ночная ведьма». Аппарат с дальностью до 20 километров можно использовать для воздушного минирования и бомбардировки. Дрон несет до 15 килограммов полезной нагрузки.

В том же месяце стало известно, что специалисты группировки российских войск «Запад» создали тяжелый аппарат «Шамалет» из трех FPV-коптеров.