В России создали тройной FPV-дрон

Специалисты группировки «Запад» создали тройной FPV-дрон «Шамалет»

Тяжелый FPV-дрон «Шамалет», который состоит из трех коптеров, создали специалисты лаборатории 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки российских войск «Запад». Сборные беспилотники успешно применяют в зоне проведения СВО, сообщил ТАСС начальник лаборатории инженерного батальона специального минирования с позывным Кактус.

В основе аппарата лежат три квадрокоптера, которые объединили в одну раму. «Он может быть собран на позициях практически "на коленке" из маленьких птиц, если появляется необходимость в доставке боеприпаса большей массы», — сказал начальник лаборатории.

Тройной аппарат способен нести около десяти килограммов полезной нагрузки. Дрон может доставлять противотанковые мины, боеприпасы и другие грузы. Собеседник агентства отметил, что «Шамалет» показал хорошие результаты.

Ранее стало известно, в зоне СВО начали боевые испытания дрона-перехватчика «Сварог про» с искусственным интеллектом.