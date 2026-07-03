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17:41, 3 июля 2026Наука и техника

В России создали тройной FPV-дрон

Специалисты группировки «Запад» создали тройной FPV-дрон «Шамалет»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Тяжелый FPV-дрон «Шамалет», который состоит из трех коптеров, создали специалисты лаборатории 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки российских войск «Запад». Сборные беспилотники успешно применяют в зоне проведения СВО, сообщил ТАСС начальник лаборатории инженерного батальона специального минирования с позывным Кактус.

В основе аппарата лежат три квадрокоптера, которые объединили в одну раму. «Он может быть собран на позициях практически "на коленке" из маленьких птиц, если появляется необходимость в доставке боеприпаса большей массы», — сказал начальник лаборатории.

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Тройной аппарат способен нести около десяти килограммов полезной нагрузки. Дрон может доставлять противотанковые мины, боеприпасы и другие грузы. Собеседник агентства отметил, что «Шамалет» показал хорошие результаты.

Ранее стало известно, в зоне СВО начали боевые испытания дрона-перехватчика «Сварог про» с искусственным интеллектом.

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