В зоне СВО испытают умный дрон «Сварог про» с ИИ

В зоне СВО начали боевые испытания зенитного дрона «Сварог про» с ИИ

Боевые испытания нового дрона-перехватчика «Сварог про» с искусственным интеллектом (ИИ) начали в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил официальный представитель научно-производственного центра «Сварог», передает ТАСС.

Умный перехватчик получил систему донаведения, работающую на основе ИИ. Дрон апробируют совместно с мобильными огневыми группами, которые обеспечивают защиту от беспилотников противника.

«Сварог про» предназначен для перехвата дронов самолетного типа. Аппарат с дальностью перехвата до 17 километров запускают с руки. Зенитный беспилотник может нести боевую часть. Отмечается, что перехватчик работает в комплексе с наземной станцией управления.

«Сварог про» развивает скорость более 300 километров в час, а максимальная высота полета составляет четыре километра. Перехватчик использует аналоговую связь и цифровой канал передачи видео. «Оно зашифровано, перехватить его невозможно. Это позволяет более эффективно выполнять задачи, поскольку в том числе качество изображения существенно выше», — подчеркнул собеседник агентства.

В июне компания-разработчик заявила, что зенитные дроны самолетного типа «Молния-ПВО» зарекомендовали себя как эффективное средство против беспилотников противника.