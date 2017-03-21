В Варшаве осквернили крупнейшее в Польше кладбище советских солдат

Крупнейшее в Польше кладбище советских солдат осквернено в Варшаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные российского посольства.

В заявлении посольства говорится, что на Центральном воинском кладбище воинов Красной армии на улице Жвирки и Вигуры совершен акт вандализма. На ступенях возле скульптурной группы и плитах, находящихся по периметру центрального обелиска, неизвестные нанесли черной краской 15 изображений свастики, а также отпечатки стоп красного цвета на фоне государственного флага Израиля.

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«Послом России в Польше направлена нота в адрес Министерства культуры и национального наследия и МИД страны с требованием устранения польской стороной последствий акта вандализма и наказания виновных лиц», — говорится в заявлении российского дипломатического представительства.

24 декабря прошлого года МИД России назвал «актом демонстративного цинизма» решение администрации польского города Ланьцут демонтировать памятник Благодарности советским воинам.

В марте 2016 года глава Института национальной памяти страны Лукаш Каминский заявил о намерении добиться сноса 500 советских памятников.

Военное мемориальное кладбище на улице Жвирки и Вигуры в польской столице было заложено в 1950 году. Здесь захоронены 22 тысячи советских солдат, погибших при освобождении Польши в годы Второй мировой войны.

