МИД России обвинил Польшу в демонстративном цинизме

МИД России назвал «актом демонстративного цинизма» решение администрации польского города Ланьцут демонтировать Памятник благодарности советским воинам. Соответствующий комментарий департамента и печати российского внешнеполитического ведомства размещен на сайте министерства.

«Решение избавиться от этого мемориального объекта принималось явочным порядком, — говорится в тексте. — Никаких консультаций с российской стороной, как того требуют международно-правовые обязательства Варшавы, не проводилось».

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По мнению Москвы, произошедшее является актом демонстративного цинизма. «Нам и всему цивилизованному сообществу показывают, как в Польше относятся к трагическим страницам недавней истории, когда народам Европы ценой огромных жертв и усилий удалось отстоять свою свободу и независимость, — напоминает МИД России. — Только в этом году такая участь в Польше постигла семь памятников советским воинам, было зафиксировано 15 актов вандализма на советских мемориальных объектах, в том числе девять — на кладбищах».

В российском внешнеполитическом ведомстве опасаются, что готовящиеся поправки к польскому законодательству, запрещающие «пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя», откроют путь к «массовому истреблению советских/российских памятников в Польше».

Решение о сносе памятника было принято в апреле 2016 года. Депутаты горсовета сочли, что монумент, который до того переименовали «В честь борцов за свободу и независимость Отечества», все равно ассоциируется с коммунизмом. На месте памятника на время рождественских праздников поставят елку.

В марте в Институте национальной памяти страны заявили о намерении добиться сноса 500 советских памятников. Директор учреждения Лукаш Каминский затем пояснил, что в этой инициативе нет ничего нового. «Институт уже давно заявляет о демонтаже так называемых памятников благодарности. (…) Новое в нашем предложении — только то, что появилась идея создать музей под открытым небом или просто музей таких памятников, где можно их собрать в одном месте», — сказал он.