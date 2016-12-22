В польском городе памятник советским солдатам заменят на елку

В польском городе Ланьцут идут работы по сносу памятника советским солдатам. На его месте поставят рождественскую елку, сообщает «Радио Польша».

Заместитель мэра Йоанна Рупар отметила, что все фрагменты монумента будут переданы в Коммунальный департамент города. Стоимость демонтажа составляет 16 тысяч злотых (около 3,5 тысячи евро).

Ель высотой более 10 метров будет здесь находиться на время рождественских праздников. Установят ли на этом месте потом новый памятник, пока неизвестно.

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Решение о сносе созданного в 1960-х годах монумента советским солдатам в Ланьцуте было принято в апреле 2016-го. По мнению депутатов горсовета, даже после переименования памятника «В честь борцов за свободу и независимость Отечества» он все равно ассоциировался с коммунистической властью, передает «Радио Польша».

В марте в Институте национальной памяти страны заявили о намерении добиться сноса 500 советских памятников. Директор учреждения Лукаш Каминский затем пояснил, что в этой инициативе нет ничего нового. «Институт уже давно заявляет о демонтаже так называемых памятников благодарности. (…) Новое в нашем предложении — только то, что появилась идея создать музей под открытым небом или просто музей таких памятников, где можно их собрать в одном месте», — сказал он.