ЕС запустил санкционную процедуру из-за судебной реформы в Польше

Евросоюз запустил санкционную процедуру в отношении Польши из-за проходящей там судебной реформы, которая нарушает законодательство ЕС. Об этом в субботу, 29 июля, говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Еврокомиссия запустила против Польши процедуру по предотвращению нарушений, направив ей письмо с официальным уведомлением», — говорится в документе. Также отмечается, что это сделано после того, как накануне Варшава опубликовала закон о работе судов.

В частности, Евросоюз обеспокоен новым положением закона, согласно которому польский министр юстиции может по собственному усмотрению увольнять и назначать председателей судов, продлевать мандат судей, достигших пенсионного возраста. Члены ЕК считают, что таким образом независимость системы и принцип несменяемости судей будут поставлена под угрозу.

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24 июля на рассмотрение президенту Польши Анджею Дуда поступили три законопроекта, на два из которых, касающихся реформы Верховного суда, он обещал наложить вето. Согласно им, парламенту, большинство в котором принадлежит правящей партии, предоставится возможность выбирать 15 из 25 членов Национального судебного совета. Это орган, отвечающий за назначение судей и обеспечивающий независимость правосудия.

Другой законопроект предполагает усиление полномочий польского министра юстиции. В частности, он сможет назначать большую часть главных судей страны и в любое время снимать их с должности.

В Еврокомиссии в случае принятия первоначальной версии законов пригрозили лишить Варшаву права голоса в Совете ЕС. Проект судебной реформы вызвал массовые акции протеста в стране. Самая масштабная демонстрация прошла в польской столице и собрала несколько десятков тысяч человек.