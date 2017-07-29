ЕС запустил санкционную процедуру из-за судебной реформы в Польше

Евросоюз запустил санкционную процедуру в отношении Польши из-за проходящей там судебной реформы, которая нарушает законодательство ЕС. Об этом в субботу, 29 июля, говорится в заявлении Еврокомиссии.
«Еврокомиссия запустила против Польши процедуру по предотвращению нарушений, направив ей письмо с официальным уведомлением», — говорится в документе. Также отмечается, что это сделано после того, как накануне Варшава опубликовала закон о работе судов.
В частности, Евросоюз обеспокоен новым положением закона, согласно которому польский министр юстиции может по собственному усмотрению увольнять и назначать председателей судов, продлевать мандат судей, достигших пенсионного возраста. Члены ЕК считают, что таким образом независимость системы и принцип несменяемости судей будут поставлена под угрозу.
24 июля на рассмотрение президенту Польши Анджею Дуда поступили три законопроекта, на два из которых, касающихся реформы Верховного суда, он обещал наложить вето. Согласно им, парламенту, большинство в котором принадлежит правящей партии, предоставится возможность выбирать 15 из 25 членов Национального судебного совета. Это орган, отвечающий за назначение судей и обеспечивающий независимость правосудия.
Другой законопроект предполагает усиление полномочий польского министра юстиции. В частности, он сможет назначать большую часть главных судей страны и в любое время снимать их с должности.
В Еврокомиссии в случае принятия первоначальной версии законов пригрозили лишить Варшаву права голоса в Совете ЕС. Проект судебной реформы вызвал массовые акции протеста в стране. Самая масштабная демонстрация прошла в польской столице и собрала несколько десятков тысяч человек.