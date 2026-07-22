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19:35, 22 июля 2026 (обновлено: 19:48, 22 июля 2026)Забота о себе

Гастроэнтеролог рассказала о рисках употребления грибов детьми

Врач Шаманская: Детям до трех лет грибы давать не рекомендуется из-за нагрузки на ЖКТ
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: begun1983 / Shutterstock / Fotodom

Врач-гастроэнтеролог клиники «Атрибьют» Мария Шаманская рассказала, что детям до трех лет давать грибы не рекомендуется из-за незрелости пищеварительной системы и высокой нагрузки на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Об этом сообщает RT.

С трех лет, по словам медика, можно постепенно вводить в рацион только культивируемые грибы — шампиньоны и вешенки — в небольшом количестве и после хорошей термической обработки.

Шаманская предупредила, что лесные грибы детям предлагать не стоит, так как они тяжелее для переваривания и несут риски по качеству и безопасности. Взрослым, по ее словам, также стоит избегать грибов при чувствительном ЖКТ, метеоризме, рефлюксе и функциональных расстройствах кишечника.

Самыми мягкими для пищеварения специалист назвала шампиньоны и вешенки, а самыми безопасными способами приготовления — варку, тушение и супы с мелко измельченными грибами. Жареные, маринованные и консервированные грибы, напротив, значительно тяжелее для ЖКТ.

Кроме того, эксперт напомнила, что грибы способны накапливать соли тяжелых металлов и загрязнения из почвы, поэтому их сбор рядом с дорогами, промышленными зонами и свалками крайне опасен. Даже съедобный гриб из сомнительного места, подчеркнула Шаманская, может стать источником химической нагрузки или отравления.

Ранее жителям Подмосковья предсказали новую волну роста грибов. Она обусловлена теплой ночной температурой воздуха и небольшими дождями.

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