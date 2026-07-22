Гастроэнтеролог рассказала о рисках употребления грибов детьми

Врач Шаманская: Детям до трех лет грибы давать не рекомендуется из-за нагрузки на ЖКТ

Врач-гастроэнтеролог клиники «Атрибьют» Мария Шаманская рассказала, что детям до трех лет давать грибы не рекомендуется из-за незрелости пищеварительной системы и высокой нагрузки на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Об этом сообщает RT.

С трех лет, по словам медика, можно постепенно вводить в рацион только культивируемые грибы — шампиньоны и вешенки — в небольшом количестве и после хорошей термической обработки.

Шаманская предупредила, что лесные грибы детям предлагать не стоит, так как они тяжелее для переваривания и несут риски по качеству и безопасности. Взрослым, по ее словам, также стоит избегать грибов при чувствительном ЖКТ, метеоризме, рефлюксе и функциональных расстройствах кишечника.

Самыми мягкими для пищеварения специалист назвала шампиньоны и вешенки, а самыми безопасными способами приготовления — варку, тушение и супы с мелко измельченными грибами. Жареные, маринованные и консервированные грибы, напротив, значительно тяжелее для ЖКТ.

Кроме того, эксперт напомнила, что грибы способны накапливать соли тяжелых металлов и загрязнения из почвы, поэтому их сбор рядом с дорогами, промышленными зонами и свалками крайне опасен. Даже съедобный гриб из сомнительного места, подчеркнула Шаманская, может стать источником химической нагрузки или отравления.

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