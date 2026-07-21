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19:29, 21 июля 2026 (обновлено: 19:33, 21 июля 2026)Экономика

Жителям Подмосковья предсказали новую грибную волну

Миколог Комиссаров: К концу следующей недели в Подмосковье ожидается новая волна грибов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Миколог Никита Комиссаров предсказал новую грибную волну в лесах Подмосковья. В беседе с 360.ru он сообщил, что ее можно ждать после небольших дождей.

«Если будут равномерные, не очень сильные дожди при температуре ночью не ниже плюс 11 — плюс 12 градусов, то через три-четыре дня можно ожидать новую волну грибов», — объяснил Комиссаров, спрогнозировав хороший урожай к концу следующей недели.

Он отметил, что грибы лучше всего растут при температуре почвы от плюс 10 до 20 градусов и влажности не менее 70 процентов. Первые грибы появляются уже через один-два дня после хорошего дождя, пик роста же приходится на третий-пятый день.

Ранее сообщалось, что москвичи отправились в грибные туры. Спрос на их организацию в столичном регионе в июле 2026 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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