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19:46, 22 июля 2026 (обновлено: 19:54, 22 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России высказались об идее отправить депутатов Госдумы на военные сборы

Депутат Соболев: Очень много депутатов Госдумы не служили в армии и должны пройти сборы
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Очень много депутатов Госдумы вообще не служили в армии, но при этом должны принимать законы, связанные с Вооруженными силами (ВС) России и со статусом военнослужащих, заявил депутат Госдумы Виктор Соболев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил Минобороны России проработать вопрос проведения военных сборов для депутатов. Парламентарий также подчеркнул, что политик, если он избран и принимает решения от народа, должен быть всесторонне подготовлен.

По мнению парламентария, военные сборы для депутатов должны быть обязательны, поскольку они принимают законы, связанные с ВС России и поддержкой участников специальной военной операции (СВО) и их семей.

«Это те люди, которые в армии никогда не служили, мало что знают об этом, но при этом хотят как-то дискутировать по поводу Вооруженных сил, по поводу СВО и так далее, совершенно не понимая, о чем идет речь. Безусловно, они должны хотя бы в теоретическом плане понимать, что такое вооруженные силы, как будет осуществляться их строительство в дальнейшем в связи с угрозой войны от стран Европы и так далее», — сказал Соболев.

Он добавил, что депутатам придется пройти военные сборы, независимо от желания в них участвовать. Он подчеркнул, что в условиях боевого конфликта парламентарии должны понимать, что такое война, каковы ее законы, что такое Вооруженные силы, как они управляются, и качественно принимать законы в связи с этим.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил об увеличении вдвое доли начальной военной подготовки в школах России. По его словам, для учеников 6-11-х классов введут предмет «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого около 20 процентов учебного времени отводится на начальную военную подготовку.

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