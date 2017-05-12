Польша обвинила основателей ЕС в перекладывании ответственности на новых членов

Страны-основатели Евросоюза пытаются переложить на новых членов ответственность за свои неприятности. Об этом в статье, опубликованной газетой Rzeczpospolita, сообщил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

«Мы протестуем против подобной риторики, считаем, что как государства, изначально входившие в ЕС, так и страны, присоединившиеся к Евросоюзу 13 лет назад, получают выгоду от интеграционных процессов — в экономическом плане, геополитическом и социальном», — пояснил он.

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Глава польского внешнеполитического ведомства отметил, что Варшава выступает категорически против «Европы разных скоростей». По словам Ващиковского, только «ЕС одной скорости», в который входят все государства-члены и который учитывает интересы всего сообщества, может отвечать современным вызовам.

Идея Европы «разных скоростей» заключается в возможности сосуществования внутри ЕС государств, которые в разной степени интегрированы в сообщество. Подобную концепцию разделяют Германия, Италия, Франция и Испания, однако она вызывает недовольство у ряда стран Восточной Европы.

Количество стран, входящих в ЕС, выросло с шести (Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Германия, Франция и Италия) до 28 в результате последовательных расширений. Самым масштабным стало пятое расширение в 2004 году, когда к ЕС присоединились Чехия, Венгрия, Польша, Словакия, Словения, Эстония, Латвия, Литва, Кипр и Мальта. Их принято считать новыми членами Европейского союза.