Глава Европарламента заявил о множестве допущенных Евросоюзом ошибок

За время своего существования Европейский союз совершил много ошибок. Об этом в субботу, 25 марта, заявил глава Европарламента Антонио Таяни, выступая в итальянской столице на открытии саммита ЕС по случаю празднования 60-летия Римского договора, передает ТАСС.

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«Мы не устали от нашей Европы, но мы должны работать лучше», — отметил он.

По словам Таяни, ЕС необходимы перемены. «Европу нужно изменить, но она не должна быть уничтожена. Как никогда прежде, нам нужно единство», — добавил председатель Европарламента.

О необходимости сохранения единства говорил и во время своего выступления глава Евросовета Дональд Туск. По его словам, в противном случае Европейский союз вообще может исчезнуть.

Нынешний юбилейный саммит проходит без участия Великобритании. 23 июня 2016 года более половины британцев проголосовали за выход страны из ЕС.

По завершении торжественной части саммита предполагается подписание декларации, которая должна определить основные направления развития Евросоюза в составе 27 стран.