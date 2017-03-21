Туск назвал дату экстренного саммита ЕС по Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск назначил на 29 апреля этого года экстренный саммит ЕС, посвященный выходу Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает Associated Press.

Во встрече примут участие лидеры 27 стран, представителя Соединенного Королевства на саммите не будет. «Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы процесс развода был наименее болезненным для ЕС», — заявил Туск.

Ранее 21 марта канцлер казначейства Великобритании Филип Хэммонд заявил о непризнании требования Брюсселя заплатить 57,5 миллиардов евро (50 миллиардов фунтов) за выход государства из Евросоюза.

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По информации издания, члены кабинета министров категорически против выплаты столь крупной суммы за Brexit и намерены ограничить ее 3,45 миллиардами евро (три миллиарда фунтов). Как заявил Хэммонд, Брюссель завысил размер ожидаемой суммы в преддверии переговоров с Великобританией.

Днем ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что запустит процедуру выхода Соединенного Королевства из Евросоюза 29 марта, процесс займет два года.

Референдум о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза прошел 23 июня 2016 года. За Brexit выступили более половины проголосовавших. После этого прежний глава правительства Дэвид Кэмерон ушел в отставку, на посту премьер-министра его сменила Тереза Мэй.