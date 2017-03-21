Великобритания отказалась платить 50 миллиардов фунтов за Brexit

Канцлер казначейства Великобритании Филип Хэммонд не признает требования Брюсселя заплатить 57,5 миллиарда евро (50 миллиардов фунтов стерлингов) за выход государства из Евросоюза. Об этом сообщает The Telegraph во вторник, 21 марта.

По информации издания, члены кабинета министров категорически против выплаты столь крупной суммы за Brexit и намерены ограничить ее 3,45 миллиарда евро (3 миллиарда фунтов стерлингов). Как заявил канцлер, Брюссель завысил размер ожидаемой суммы в преддверии переговоров с Великобританией.

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Ранее появилась информация, что выход страны из Европейского союза будет стоить ей от 50 до 60 миллиардов евро. Эта сумма складывается из уже взятых на себя Лондоном долгосрочных финансовых обязательств, включая пенсионные отчисления работающим в Евросоюзе британцам. ЕС планирует потребовать выплаты всей суммы до выхода Великобритании из межгосударственного объединения.

Референдум о выходе страны из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Более половины проголосовавших поддержали Brexit. Закон, позволяющий главе правительства Терезе Мэй начать процедуру выхода Великобритании из ЕС, был одобрен парламентом 14 марта и через два дня подписан королевой Елизаветой II.