Стала известна дата начала Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустит процедуру выхода Соединенного Королевства из Евросоюза 29 марта. Об этом сообщает BBC News.

Материалы по теме Есть ли жизнь после Brexit? Публичная порка и другие сценарии развития отношений Великобритании и Евросоюза

Если все пойдет по намеченному плану, в марте 2019 года страна окончательно покинет Евросоюз. 16 марта свое формальное разрешение дала королева Великобритании Елизавета II. Парламент одобрил соответствующий законопроект двумя днями ранее.

Референдум о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза прошел 23 июня 2016 года. За Brexit выступили более половины проголосовавших. После этого прежний глава правительства Дэвид Кэмерон ушел в отставку, на посту премьер-министра его сменила Тереза Мэй.