СМИ сообщили о переносе Brexit на конец марта

Официальный процесс выхода Великобритании из Евросоюза будет запущен в последнюю неделю марта. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в канцелярии британского премьер-министра Терезы Мэй.

По информации агентства, процесс будет инициирован после завершения в ЕС празднований по случаю 60-летней годовщины Римского договора.

Материалы по теме Выход есть Что означают итоги Brexit для Лондона, Евросоюза и мировой политики

Ранее в СМИ появилась информация, что глава британского правительства начнет процедуру Brexit уже на этой неделе — 14 марта, после того, как вечером 13 марта обе палаты парламента одобрят соответствующий билль.

Референдум о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза прошел 23 июня 2016 года. За Brexit выступили более половины принявших участие в голосовании британцев. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку, его место заняла Тереза Мэй.