Шотландия потребовала новый референдум о независимости

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен заявила о своем желании провести новый референдум о независимости региона. Об этом сообщает Reuters.

По словам политика, голосование должно пройти до Brexit — выхода Великобритании из ЕС. «Если мы говорим о настоящей возможности для Шотландии сделать выбор, то голосование должно пройти в период между осенью 2018 года и весной 2019, когда ясны условия Brexit, но еще есть шанс пойти собственным путем», — пояснила она.

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11 марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй скорее всего запустит процедуру выхода страны из ЕС уже 14 марта. На голосовании о Brexit в июне 2016 года Англия и Уэльс высказались за выход из Евросоюза, в то время как Шотландия и Северная Ирландия — против. Тем не менее, сторонники сецессии набрали 51,9 процента голосов.

Агентство отмечает, что финальное добро на проведение референдума должны дать в Лондоне.

В апреле 2015 года Стерджен обещала шотландцам провести второй референдум о независимости в случае, если Британия выйдет из Евросоюза.

Первый плебисцит состоялся 18 сентября 2014 года. Тогда порядка 55 процентов участников голосования высказались за сохранение страны в составе Соединенного Королевства.